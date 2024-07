Unser liebstes Fingerfood sind diese knusprigen Käsebällchen

Es gibt kaum ein Gericht, das durch die Zugabe von etwas Käse nicht besser wird. Auch als Snack ist Käse gern gesehen. Wenn du deinen Partygästen und dir selbst etwas Gutes tun willst, dann serviere ihnen unsere herrlichen Käsebällchen. Diese werden in wenigen Augenblicken verputzt sein, deshalb schonmal ein Tipp vorab: Es schadet sicher nicht, etwas mehr zuzubereiten. Da ist es praktisch, dass dir die Zubereitung mit diesem Rezept leicht von der Hand gehen wird.

Käsebällchen: unwiderstehlich käsig

Knusprig frittiert und mit unwiderstehlichem Käsefaden: das sind unsere Käsebällchen. Schon allein um ihrer selbst willen lohnt es sich, eine Party zu veranstalten. Doch auch für den gemütlichen Solo-Abend vor dem Fernseher eignet sich dieser süchtig machende Snack ausgesprochen gut. Klassischerweise werden die leckeren Kugeln im Fett frittiert. Wenn du einen Airfryer zu Hause hast, kannst du sie auch darin zubereiten.

Ganz ohne Öl kannst du die Käsebällchen auch im Ofen backen. Dazu steckst du sie für 15 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Backofen. So werden sie auch wunderbar knusprig! Frisch schmecken die Bällchen am besten. Zwar halten sie luftdicht verpackt etwa zwei Tage im Kühlschrank, doch einen Käsefaden beim Hineinbeißen bekommst du leider nicht mehr. Es ist aber nicht sehr wahrscheinlich, dass von den käsigen Snackkugeln auch nur eine übrigbleibt.

Wie immer kannst du dieses Rezept wunderbar variieren. Verwende einfach die Käsesorten, die du gerade dahast. In unserem Fall ist das Gouda, Emmentaler und Mozzarella. Auch mit Chiliflocken kannst du deinen Käsebällchen und Gäste ordentlich einheizen. Schinkenwürfel, kleingehackte Oliven, Basilikum oder Röstzwiebeln passen auch wunderbar. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, also tob dich aus!

Zu den Käsebällchen passen allerlei Dips. Am besten stellst du eine Variation bereit. Diejenigen, die es scharf mögen, können zu einem Ajvar-Feta-Dip greifen. Die Honig-Senf-Soße schmeckt süß und pikant zugleich. Und mit dem klassischen Knoblauch-Dip machst du alle glücklich.