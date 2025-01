Käsekuchen mit Mohn und Blaubeeren: ein fruchtig-cremiger Mix

Käsekuchen ist einer der beliebtesten Kuchensorten in Deutschland. Das zeigt sich auch in der großen Vielfalt an Zubereitungsformen. Es gibt wirklich für jeden Geschmack einen eigenen Kuchen. Und dieser Käsekuchen mit Mohn und Blaubeeren kann sich da ohne Probleme einreihen. Herrlich cremig und schnell nachgebacken!

So backst du Käsekuchen mit Mohn und Blaubeeren ganz leicht selbst

Ich bin ein riesiger Fan von Mohn. Ganz egal, ob Mohnstriezel, als Topping über Vanillesoße gestreut oder in herzhaften Gerichten: Seit ich klein war, habe ich die schwarzen Körner geliebt. Und dieser verführerisch zarte Käsekuchen mit Mohn und Blaubeeren ist ein weiterer, gern gesehener Eintrag in dieser Liste.

Die Blau- beziehungsweise Heidelbeeren sorgen im Kuchen für eine angenehm säuerliche Note, die perfekt vom nussigen Aroma der cremigen Mohnfüllung ergänzt wird. Am besten schmeckt das Rezept natürlich mit frischen Beeren, du kannst aber auch problemlos welche aus dem Tiefkühlfach nehmen.

Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Blau- und Heidelbeeren? Die unterschiedlichen Bezeichnungen sind tatsächlich nur regionale Namen für dieselbe Beere. Einen Unterschied gibt es erst, wenn von „Kulturheidelbeeren“ oder „Waldheidelbeeren“ gesprochen wird. Kulturheidelbeeren kommen aus Nordamerika und zeichnen sich durch große Früchte und helles Fleisch aus. Waldheidelbeeren haben deutlich kleinere Sträucher und Früchte. Außerdem ist ihr Fruchtfleisch genauso dunkelviolett, wie ihr Äußeres.

Bereite für diesen Käsekuchen zuerst die Mohncreme zu und dann den Teig. So kannst du, sobald der Teig fertig geknetet und gleichmäßig in der Form 🛒 verteilt ist, direkt die Creme hinzugeben und ihn in den Ofen stellen. Achte darauf, dass der Kuchen vernünftig ausgekühlt ist, bevor du nach dem Backen das Blaubeertopping aus der Marmelade darüber gibst. Danach nochmal ungefähr 45 Minuten im Kühlschrank kaltstellen und fertig ist dieser himmlisch-beerige Kuchentraum.

Lust auf mehr Käsekuchen? Ganz klassisch, wie bei Oma wird dieser Quarkkuchen auf Leckerschmecker. Falls du Lust auf noch ein fruchtiges Rezept hast, dann versuche dich an diesem Birnen-Cheesecake. Und einen weiteren Klassiker backst du mit diesem Pfirsich-Käsekuchen mit Mürbeteig.

Käsekuchen mit Mohn und Blaubeeren Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Ruhezeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 55 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 435 ml Milch

175 g Zucker

200 g Mohn gemahlen

1 TL Zimt

1 TL Zitronenabrieb

25 g Butter

50 g Speisestärke

400 g Quark

1 Ei

6 EL neutrales Pflanzenöl z.B. Sonnenblumenöl

300 g Mehl

1 Packung Backpulver

300 g Heidelbeeren

200 g Heidelbeerkonfitüre Zubereitung Gib für die Mohncreme 375 ml Milch, 100 g Zucker, Mohn, Zimt, Zitronenabrieb, Butter und Stärke in einen Topf und lass die Mischung etwa 10 Minuten köcheln. Rühre anschließend 250 g Quark und das Ei dazu. Stell den Topf zum Abkühlen zur Seite.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) vor.

Knete 150 g Quark, den restlichen Zucker, die restliche Milch, Öl, Mehl und Backpulver zu einem glatten Teig.

Fette eine Springform mit 24 cm Durchmesser ein und drücke den Teig gleichmäßig hinein. Nutze dabei etwa 1/3 des Teigs als Rand für den Kuchen.

Verteile die Mohncreme auf den Kuchenboden und backe den Kuchen für 25-30 Minuten.

Wasche danach die Heidelbeeren, gib sie auf den Kuchen und backe ihn für weitere 15-20 Minuten.

Lass den Kuchen nach dem Backen abkühlen und löse ihn aus der Form. Erhitze die Heidelbeerkonfitüre in einem Topf und verteile sie als Topping gleichmäßig auf den Kuchen. Stelle ihn für etwa 45 Minuten in den Kühlschrank, damit die Konfitüre wieder fest wird.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.