Käsekuchen-Pralinen: der beliebte Cheesecake für zwischendurch

Käsekuchengeschmack, Schokolade und etwas Kokos in jedem Bissen! Das geht nur mit diesen leckeren Käsekuchen-Pralinen. Das Rezept ist einfacher, als du denkst. Du brauchst nur ein paar Butterkekse, Frischkäse und ein paar andere Dinge, die du bestimmt schon zu Hause hast!

Das Richtige für jede Naschkatze sind diese leckeren Käsekuchen-Pralinen

Wir machen den beliebten Cheesecake heute mal ganz anders! Klein und rund soll es sein, von außen leckere Schokolade und feine Kokosraspeln. Eigentlich kennt man den Kuchen nur in runder Form, mit einer cremigen Füllung und einem knusprigen Teig.

Der Ursprung des Cheesecakes geht bis ins antike Griechenland zurück. Hier wurde bereits eine Art von Käsekuchen zubereitet. Frühe Varianten des Kuchens wurden den Athleten sogar schon bei den Olympischen Spielen im Jahr 776 v. Chr. serviert. Die Römer übernahmen dann nach ihrer Eroberung das Rezept der Griechen und von dort aus verbreitete sich das Gericht in der ganzen Welt.

Durch die Jahrhunderte entwickelten die verschiedenen Länder ihre eigenen Varianten des Käsekuchens. So unterscheidet sich zum Beispiel der deutsche Käsekuchen stark vom New York Cheesecake. Die deutsche Variante wird traditionell mit Quark zubereitet, bei der amerikanischen Version wird eher cremiger Frischkäse wie Philadelphia verwendet.

Insgesamt hat sich der Cheesecake zu einem weltweit bekannten und geliebten Dessert entwickelt, das in unzähligen Varianten, Geschmacksrichtungen und Formen existiert. Wir machen ihn heute nochmal etwas anders, und zwar in kleinen Kügelchen! Also schnapp dir deine Zutaten und probiere es unbedingt mal aus!

