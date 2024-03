Lass zunächst die Butter in einem Topf flüssig werden. Gib das Mehl hinzu, röste es kurz in der Butter und rühre es dann mit einem Schneebesen ein. Gieße dann die Milch in den Topf und rühre, bis die Soße andickt und keine Klümpchen mehr vorhanden sind. Rühre dann den Cheddar sorgfältig ein. Danach wird wiederum der Mozzarella so lange eingerührt, bis sich die geriebenen Käsespäne aufgelöst haben und die Soße eine noch zähflüssigere Konsistenz erlangt hat.