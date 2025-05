So lecker sind selbst gemachte Käsestangen aus Blätterteig

Wenn die Spannung beim Gucken des Fußball-Derbys oder Thrillers steigt, braucht man etwas, um die Nerven zu beruhigen. Irgendein kleiner Snack, den man wegknuspern kann, während die favorisierte Mannschaft um den Sieg kämpft. Selbst gemachte Käsestangen sind in solch einer Situation Gold wert: handlich, lecker und schnell gemacht.

Rezept für Käsestangen aus Blätterteig: würziger Lieblingssnack

Käsestangen kann man kaufen, man kann sie aber auch schnell und einfach selbst machen. Der Vorteil: Du weißt genau, was drin ist, und kannst das Rezept ganz an deinen eigenen Geschmack anpassen. Wir lieben die Käsestangen aus Blätterteig genauso wie in unserem Rezept beschrieben. Aber wir haben sie auch schon einmal mit Paprikapulver verfeinert. Auch lecker: Statt Crème fraîche leckeren Frischkäse verwenden, zum Beispiel Natur oder mit Kräutern.

Dank einer Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal im Supermarkt dauert die Zubereitung der Käsestangen nur wenige Minuten. Auch im Ofen müssen sie nicht lange brutzeln, sodass du nach gerade einmal einer halben Stunde schon losknuspern kannst.

Wir servieren die Käsestangen aus Blätterteig gern beim gemeinsamen Public Viewing im Freundes- und Familienkreis. Sie kommen bei allen Gästen immer super an. Kein Wunder, denn die Knuspersticks sind wirklich köstlich! Und die Zubereitung ist so leicht, dass sie selbst denjenigen gelingt, die noch nicht so viel Erfahrung mit dem Backen haben.

Entrolle den Blätterteig und mische den Belag. Dafür reibst du Käse und vermengst ihn mit Crème fraîche. Aufgepeppt wird das Ganze mit Salz und Pfeffer. Du kannst aber auch weitere Gewürze wie Paprikapulver oder getrocknete Kräuter benutzen. Wer mag, kann außerdem Zutaten wie klein geschnittenen Schinken oder Speckwürfel unter die Füllung heben.

Diese wird dann auf einer Seite des ausgerollten Teigs verteilt. Dann klappst du die andere Seite darüber und drückst die Ränder am besten etwas fest. So stellst du sicher, dass nichts von der Füllung austritt. Schneide den Teig danach in zehn bis zwölf gleich große Streifen und zwirbele jeden davon mit den Händen. Dann müssen die Käsestangen aus Blätterteig nur noch für 20 Minuten in den Ofen. Das war’s!

Magst du den luftigen Teig genauso wie wir, solltest du dir auch mal unser Rezept für gefüllter Blätterteig mit Käse und Schinken: ansehen. Bestimmt schmecken dir auch diese Knusperstangen aus Blätterteig mit Pizzafüllung und diese Blätterteigmuffins mit Gemüse und Käse. Viel Spaß beim Snacken!