Kaki-Mürbeteig-Kuchen: exotisch-fruchtiger Genuss

Gib das Mehl in eine Schüssel. Schneide die kalte Butter in kleine Würfel und füge sie hinzu. Gib Zucker, das Ei und eine Prise Salz dazu. Knete alles schnell zu einem glatten Teig. Forme den Teig zu einer Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie und lasse ihn etwa 30 Minuten im Kühlschrank ruhen.