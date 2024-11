Kaki-Tartelettes: Frühstück für Obst-Fans

Kakis haben Saison und schmecken momentan besonders süß und lecker. Genau richtig für diese köstlich-fruchtigen Kaki-Tartelettes! Die sind dank fertigem Boden schnell zubereitet und schmecken daher schon zum Frühstück. Gleich nachmachen und genießen!

Wenig Zutaten, großer Geschmack: Das sind Kaki-Tartelettes

Der Herbst ist für viele eine Zeit, in der einiges zu Ende geht. Schönes Wetter, warme Tage, strahlender Sonnenschein. Doch wir wollen dem Sommer nicht nachtrauern, denn gleichzeitig ist der Herbst auch die Zeit, in der viele leckere Obst- und Gemüsesorten in der Hochsaison stehen. Zum Beispiel Kakis, die einigen auch als Götterapfel bekannt sind. Die orangen Früchte schmecken leicht nach Honig und sind sehr gesund. Sie lassen sich zu vielen, leckeren Dingen verarbeiten. Allen voran stehen diese Kaki-Tartelettes. Die schmecken schon zum Frühstück.

Gut zu wissen: Gibt es Unterschiede zwischen Kaki, Sharonfrucht und Persimone? Im Supermarkt tauchen immer wieder alle drei Namen auf. Doch bezeichnet dieser die gleiche Frucht? In unserem Leckerwissen findest du die Antwort.

Für die Kaki-Tartelettes brauchst du – na klar – Kakis. Verwende am besten Früchte, die reif, aber fest sind. Das ist wichtig, da du sie in gleichmäßig große Stückchen schneiden musst. Verwende am besten Bio-Früchte, denn du kannst die Schale mitessen und nimmst dadurch keine schädlichen Pestizide auf. Mariniere sie mit ein wenig Vanillezucker und Zitronensaft. Zusätzlich brauchst du eine Fruchtkonfitüre und Frischkäse. Letzteren schmecken wir gern mit etwas Abrieb einer Bio-Zitrone und Puderzucker ab. Die Konfitüre kannst du ganz nach deinem Geschmack auswählen, von fruchtig-süßen bis hin zu herberen Varianten schmeckt eigentlich alles.

Wir greifen auf fertige Tartelette-Böden zurück, um uns morgens etwas Zeit zu sparen. Möchtest du dir nebenbei etwas Gutes tun, kannst du welche aus Vollkornmehl wählen, die dich mit einer Portion Ballaststoffen versorgen. Kakis liefern dir übrigens ordentlich Energie und enthalten viel Beta-Carotin, einer Vorstufe von Vitamin A. Somit bringen selbst diese süßen Kaki-Tartelettes einen kleinen Vorteil für deine Gesundheit.

Du willst die Kaki-Saison vollständig ausnutzen? Wir haben die richtigen Rezepte dafür! Ein Kaki-Salat mit Rucola kombiniert die süße Frucht mit leicht scharfem Salat, Kaki Caprese setzt auf cremigen Mozzarella.