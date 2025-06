Kalte Erdbeersuppe für warme Tage: einfaches Rezept mit Joghurt

Als wir klein waren, haben wir im Sommer oft kalte Erdbeersuppe gegessen. Ich liebte die süße Suppe, die bei hohen Temperaturen so schön kühlte. Wir aßen sie als einen kleinen Mittagssnack, manchmal sogar als Nachtisch. Jetzt, da es die ersten Erdbeeren der Saison gibt und die Frühlingssonne vom Himmel strahlt, wird es also wieder Zeit für dieses Schüsselglück.

Rezept für kalte Erdbeersuppe mit Joghurt

Die kalte Erdbeersuppe besteht aber nicht nur aus Erdbeeren, sondern aus einer Handvoll anderer Zutaten. Aber keine Bange, viele sind es nicht. Wenn du Glück hast, befinden sie sich bereits alle in deiner Küche. Denn eine Schale Erdbeeren gehört ab sofort doch sowieso zur Standardausstattung, oder?

Wenn sie besonders süß sind, brauchst du kein weiteres Süßungsmittel mehr für die Erdbeersuppe. Ansonsten kannst du sie mit etwas Ahorn- oder einem anderen Sirup abschmecken. Auch Honig eignet sich dafür.

Zunächst gilt es aber, die Erdbeeren zu waschen. Entferne das Grün erst, nachdem die Beeren ein Bad genommen haben, da sonst der Geschmack verwässert und abnimmt. Anschließend pürierst du die Früchte zusammen mit Minze, Joghurt, Milch, Orangensaft und Vanilleextrakt. Das alles dauert nur wenige Minuten. Wer an warmen Tagen also nicht in einer heißen Küche werkeln möchte, ist mit diesem Rezept gut bedient.

Der Clou: Die Suppe wird mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Dadurch bekommt sie ein feines, herzhaftes Aroma. Du kannst sie zusätzlich mit Chiliflocken verfeinern, wenn du es gern etwas pikanter liebst. Hast du die Erdbeersuppe auf Schüsseln aufgeteilt, kannst du sie abschließend mit ein paar Minzblättchen und frischen, klein geschnittenen Erdbeeren garnieren. Zuvor sollte sie aber unbedingt noch mindestens zwei Stunden im Kühlschrank stehen, damit sie auch wirklich schön kalt wird. Perfekt für heiße Tage!

