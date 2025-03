Zum Filmstart: So lecker schmeckt das Kaninchenragout aus Minecraft

Anfang April kommt der Minecraft-Film in die Kinos. Dieser spielt in der Welt des beliebtesten Videospiels der Welt. Zur Feier dieses Anlasses haben wir uns mal angeschaut, was in dem verpixelten Spiel so an Essen eine Rolle spielt und sind auf das Kaninchenragout gestoßen. Wie das schmeckt und wie du es zu Hause nachkochen kannst, erfährst du hier!

Kaninchenragout: Klassiker aus Minecraft

Gerichte aus Filmen und Serien können schnell Kultstatus erreichen. So sehr, dass manche Filmszenen, in denen gut gegessen wird, bekannter sind als der Rest des Films. Man nehme nur die Szene aus „GoodFellas“, in der einer der Charaktere eine Tomatensoße mit Knoblauch zubereitet, den er mit einer Rasierklinge schneidet. Worum es in dem restlichen Film geht – keine Ahnung. Aber diese Szene hat sich in mein Gedächtnis eingeprägt. Doch die Unterhaltungsbranche bietet nicht nur Filme und Serien an, auch Videospiele können mit besonderen Gerichten glänzen.

Eines davon ist Minecraft, das als das beliebteste Spiel aller Zeiten gilt. Bei dem verpixelten Computerspiel geht es darum, eine offene Welt zu erkunden und dabei Ressourcen zu sammeln und kreativ zu bauen. Um zu überleben, muss der eigene Charakter regelmäßig essen. Eines der besten Gerichte, die dabei zubereitet werden können, ist ein Kaninchenragout.

Kaninchenragout sorgt dafür, dass der Spielcharakter besonders viel Energie zurückbekommt. Doch nicht nur in dem beliebten Videospiel kommt es gut an. Man muss keine Computerspielwelt erkunden, um so richtig Hunger zu entwickeln. Daher haben wir das Rezept nachgekocht und finden: Das schmeckt unheimlich gut! Und gibt richtig Energie, besonders an kalten Tagen.

Für ein besonders leckeres Kaninchenragout brauchst du neben Kaninchenkeulen außerdem Kartoffeln, Pilze, Zwiebel, Sellerie und Karotten. All das schmort 🛒 in einer köstlichen Soße aus Rotwein, Tomatenmark und Brühe vor sich hin. Aromatisiert wird mit Rosmarin und Thymian. Klingt schon lecker, schmeckt aber noch viel besser! Da kommt schnell die Energie zurück, um eine unbekannte Welt zu erforschen – oder, um ins Kino zu gehen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lust auf noch mehr Gerichte aus der Welt von Film, Fernsehen und Videospielen? Dann koche dir eine „Susi und Strolch“-Pasta oder ein wirklich sattmachendes Mac-and-Cheese-Sandwich wie aus der Serie „Brooklyn Nine-Nine“. Dazu schmeckt ein eiskalter Vesper Martini.

Kaninchenragout Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 2 Backkartoffeln

3 Karotten gewürfelt

4 Kräuterseitlinge gewürfelt

2 Zwiebel gewürfelt

100 g Sellerie gewürfelt

80 g Lauch gewürfelt

1 kg Kaninchenkeulen

200 ml Rotwein

1 Tomatenmark

1,2 l Geflügelbrühe

Salz und Pfeffer

je 1 Zweig Rosmarin und Thymian

Pflanzenöl zum Braten Zubereitung Salze die Backkartoffeln, öle sie leicht ein und backe sie im vorgeheizten Backofen bei 180 °C Ober-/Unterhitze für ca. 1 Stunde.

Wasche derweil die Karotten, Kräuterseitlinge, Zwiebel, Sellerie und den Lauch gründlich. Schneide die Karotten in Scheiben, die Kräuterseitlinge in Stücke, die Zwiebel und den Sellerie in kleine Würfel und den Lauch in Ringe.

Entbeine die Kaninchenkeulen und schneide das Fleisch in Würfel.

Erhitze Pflanzenöl in einer Pfanne und brate das Fleisch darin an. Gib das vorbereitete Gemüse dazu und röste es von allen Seiten.

Füge das Tomatenmark hinzu, röste es kurz mit an und lösch das Ganze mehrmals mit Rotwein ab, dabei immer wieder reduzieren lassen.

Gieße nun die Brühe dazu, würze mit Salz und Pfeffer und gib Rosmarin sowie Thymian hinein. Lass das Ragout abgedeckt bei geringer Hitze ca. 90 Minuten köcheln. Entferne danach die Kräuter.

Schneide die Backkartoffeln in Würfel und gib sie zum Ragout. Schmecke alles nochmals mit Salz und Pfeffer ab.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.