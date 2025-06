Karamellisierter Zwiebel-Dip: darf bei keinem BBQ fehlen

Die Grillsaison steht in ihren Startlöchern und was bei einem gelungenen BBQ auf keinen Fall fehlen darf, sind leckere Dips. Je mehr davon, desto besser. Schließlich bringen sie jede Menge zusätzliche Aromen auf den Tisch und passen perfekt zu weiteren Beilagen wie Gemüse und Brot. In dieser Saison feiern wir den karamellisierten Zwiebel-Dip ganz besonders. So wird er gemacht.

Einfache Zubereitung: karamellisierter Zwiebel-Dip

Dips sind einfach fantastisch. Sie sind oftmals schnell gemacht, schmecken immer gut und sorgen für ein kleines aromatisches Feuerwerk am Tisch. Besonders lecker sind sie in der warmen Jahreszeit. Dann nämlich passen sie gut als Beilage zu einem Grillabend, sind aber ebenso perfekt als Teil eines leichten Abendessens mit Brot, Crackern und Gemüsesticks.

Besonders angetan hat es uns der karamellisierte Zwiebel-Dip, der mit einer Mischung aus würzigen und süßen Geschmacksnuancen begeistert.

Die Zubereitung? Ein echtes Kinderspiel und zudem auch ideal, wenn du zum Beispiel noch eine angefangene Packung Frischkäse im Kühlschrank hast, die du aufbrauchen musst. Also, fangen wir an.

Du brauchst Frischkäse, große Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, Crème fraîche, Naturjoghurt, Salz, Zucker, Pfeffer, etwas Zitronensaft, einen Schuss Balsamico und etwas Thymian sowie Olivenöl und Butter.

Karamellisiere zuerst die Zwiebeln. Dafür schneidest du sie in Streifen, erhitzt Olivenöl und Butter zusammen in einer Pfanne und brätst sie darin an. Füge Salz und Zucker hinzu und dünste sie unter Rühren so lange weiter, bis sie karamellisieren.

Danach reibst du eine Knoblauchzehe fein und verrührst sie mit den restlichen Zutaten zu einer glatten Creme. Hebe etwa 3/4 der Zwiebeln unter und schmecke den Dip mit Salz, Pfeffer und einem Schuss Balsamico ab. Zum Schluss gibst du noch die übrigen Zwiebeln als Topping obendrauf. Schon kannst du losdippen. Noch besser schmeckt der Dip aber, wenn du ihn vor dem Servieren einige Zeit zum Durchziehen in den Kühlschrank stellst.

Probiere den karamellisierten Zwiebel-Dip unbedingt einmal zu Ofenkartoffeln, zu gegrilltem Fleisch oder Grillgemüse. Aber auch ganz klassisch zu Brot oder Laugengebäck schmeckt er. Das Beste: Wenn du gar nicht genug bekommen kannst, dann bereite ihn dir auch mal in der kalten Jahreszeit zu, denn Zwiebeln haben das ganze Jahr über Saison.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Noch mehr zum Dippen gibt es bei Leckerschmecker. Klare Empfehlungen sind auch dieser Avocado-Feta-Dip, ein Dattel-Frischkäse-Dip oder ein Pistazien-Feta-Dip.

Karamellisierter Zwiebel-Dip Judith 4.25 ( 90 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 große Zwiebel

1 EL Butter

1 EL Olivenöl

1 TL Zucker

1 Prise Salz

1 Knoblauchzehe

200 g Frischkäse

100 g Crème fraîche

2 EL Naturjoghurt

1 TL Zitronensaft

1 TL gehackter Thymian

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Spritzer Balsamico Zubereitung Ziehe die Zwiebeln ab und schneide sie in feine Streifen.

Erhitze Butter und Öl zusammen in einer Pfanne 🛒 und brate die Zwiebelstreifen daran langsam an.

Streue Zucker und Salz dazu und lass die Zwiebeln bei mittlerer Hitze und unter regelmäßigem Rühren ca. 15 bis 20 Minuten karamellisieren, bis sie leicht braun sind und duften.

Nimm 1/4 der Zwiebel ab und stelle sie beiseite. Lass die restlichen Zwiebeln abkühlen. Ziehe die Knoblauchzehe ab und reibe sie fein.

Gib Frischkäse, Crème fraîche, Joghurt, Zitronensaft, gehackten Thymian sowie Knoblauch in eine Schüssel und verrühre alle Zutaten gut miteinander.

Mische nun die karamellisierten Zwiebeln unter die Frischkäse-Masse und schmecke die Creme mit Würze mit Salz, Pfeffer und Balsamico ab.

Fülle den Dip in eine Schale und verteile die beiseite gestellten Zwiebeln obendrauf.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.