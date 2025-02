Dein Suppenhöhepunkt für die fünfte Jahreszeit

Schäle die Kartoffeln und Karotten und schneide beides in kleine Stücke bzw. Scheiben. Schäle die Zwiebeln und den Knoblauch. Würfel die Zwiebeln grob und hacke den Knoblauch fein. Schneide die Debreziner in kleine Stücke.

Erhitze in einem großen Topf Öl und brate das Gulasch darin an. Gib Zwiebeln, Knoblauch und Debreziner hinzu und brate alles für 3-5 Minuten weiter an. Füge Möhren und Kartoffeln hinzu. Lösche mit Tomatenketchup und Brühe ab. Lass das Ganze bei geringer Hitze für 30 Minuten zugedeckt köcheln.