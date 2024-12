Deftig, kräftig, würzig, gut: Das ist dieser Kohl-Eintopf mit Würstchen

Ran an den Kohl! Manchmal sehen wir die runden schweren Kohlköpfe in der Gemüseabteilung liegen und wissen nicht auf Anhieb, was damit anzustellen ist. Doch das ist jetzt vorbei: Du hast ein Rezept gefunden, für das es sich lohnt, den Kohlkopf mit nach Hause zu schleppen. Denn daraus machst du mit uns einen unkomplizierten und leckeren Kohl-Eintopf mit Würstchen!

Kohl-Eintopf mit Würstchen: einfaches Rezept

Weißkohl ist ein vielseitiges und leckeres Wintergemüse, das bei uns vor der Haustür wächst. Er wird nicht von der anderen Seite der Erde in unsere Supermärkte gekarrt. Mit deinem Kohl-Eintopf mit Würstchen ernährst du dich also ganz nebenbei saisonal und regional. Das ist gut für die Umwelt und gut für dich. Denn Kohl ist außerdem reich an Vitamin C, Ballaststoffen und Antioxidantien und stärkt das Immunsystem. Perfekt für deine Ernährung im nasskalten Winter.

Schneide für deinen Kohl-Eintopf den Weißkohl in Streifen, reibe die Karotten mit einer Küchenreibe🛒 und hacke Zwiebeln und Knoblauch. Lege die Würstchen deiner Wahl parat. Brate die Zwiebeln und den Knoblauch in etwas Öl an. Danach kommen Kohl und Karotten dazu. Ein Löffel Tomatenmark sorgt für noch mehr Geschmack. Gieße mit stückigen Tomaten und Gemüsebrühe auf und lass alles 20 Minuten köcheln.

Schneide die Würstchen währenddessen in Streifen und gebe sie anschließend dazu. Nach weiteren zehn Minuten ist dein Kohl-Auflauf mit Würstchen bereit, von dir verspeist zu werden. Am besten mit einer frischen Scheibe Brot dazu. Fertig ist das winterlich-deftige Alltagsgericht. Guten Appetit! Übrigens eignen sich auch andere Kohlsorten wie Wirsing oder Rotkohl hervorragend.

Falls du mehr Ideen für die Verwendung von Kohl brauchst, bist du bei uns genau an der richtigen Adresse. Dieser Pfälzer Winzertopf mit Weißkohl und Riesling zum Beispiel schmeckt ausgesprochen gut. Auch diesen Chinakohl-Eintopf mit Hackfleisch solltest du nicht verpassen. Und der osteuropäische Klassiker Letscho mit Kohl trifft deinen Geschmack sicher auch.

Kohl-Eintopf mit Würstchen Ann-Katrin keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g Weißkohl

2 Karotten

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

300 g Würstchen z.B. Krakauer oder Wiener

2 EL Sonnenblumenöl

1 EL Tomatenmark

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 TL Kümmel

etwas Salz und Pfeffer

1 TL Zucker

200 ml Gemüsebrühe

400 g stückige Tomaten aus der Dose Zubereitung Schneide den Weißkohl in feine Streifen, schäle die Karotten und reibe sie grob. Würfle die Zwiebel klein und hacke den Knoblauch. Schneide die Würstchen in Scheiben.

Erhitze das Öl in einem großen Topf. Brate die Zwiebel bei mittlerer Hitze an, bis sie glasig ist. Gib den Knoblauch hinzu und brate ihn kurz mit.

Gib den Weißkohl und die Karotten in den Topf. Brate alles etwa 5 Minuten an.

Rühre das Tomatenmark unter und brate es kurz mit. Füge dann das Paprikapulver, den Kümmel, Salz, Pfeffer und Zucker hinzu.

Gieße die stückigen Tomaten und die Gemüsebrühe dazu. Rühre um und lass den Eintopf zugedeckt bei mittlerer Hitze etwa 20 Minuten köcheln. Gelegentlich umrühren, damit nichts anbrennt.

Gib die in Scheiben geschnittenen Würstchen dazu und lasse den Eintopf weitere 10 Minuten köcheln. Schmecke den Eintopf mit Salz und Pfeffer ab.

