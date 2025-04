Karotten-Ingwer-Suppe mit Orange: Vorspeise fürs Ostermenü

Genau wie Eier gehören auch Karotten an Ostern auf den Tisch. Wie wäre es da mit einer Karotten-Ingwer-Suppe mit Orange, die fruchtig und frisch zugleich schmeckt? Unsere Variante steht zudem in nur 30 Minuten auf dem Tisch. Schließlich hat man an Ostern auch andere Pläne, als den ganzen Tag in der Küche zu verbringen.

Rezept für Karotten-Ingwer-Suppe mit Orange

Es gibt Tage im Frühjahr, an denen ist es noch recht frisch und man sich nach nichts so sehr wie nach einer warmen Suppe. Oder suchst du noch nach einer passenden Vorspeise für dein Ostermenü? Nichts leichter als das: In beiden Fällen ist diese einfache wie leckere Karotten-Ingwer-Suppe mit Orange die perfekte Wahl.

Frische Karotten, ein kleines Stück Ingwer, den Saft von zwei Orangen, Sahne und frische Petersilie, mehr brauchst du gar nicht, um eine leckere Karotten-Ingwer-Suppe mit Orange zuzubereiten. Ein paar Gewürze noch, Gemüsebrühe und Olivenöl hast du sicher bereits zu Hause. Ist der Einkauf erledigt, kannst du auch schon direkt loslegen.

Tipp: Kaufst du die Möhren schon ein paar Tage vor dem Zubereiten, dann kannst du sie in ein feuchtes Tuch gewickelt im Gemüsefach des Kühlschranks aufbewahren. Von eingeschweißten Karotten sollte man die Folie entfernen und von einem Bund mit Grün schneidest du dieses ebenfalls ab. Daraus kannst du zum Beispiel noch ein Karottengrün-Pesto zubereiten.

Für die Suppe schälst du das Gemüse. Die Karotten schneidest du in Scheiben, den Rest würfelst du. Dünste dann Zwiebel und Ingwer glasig an. Danach kommen die Karotten dazu. Schwitze sie ebenfalls kurz an. Lösche alles mit der Brühe ab und lass die Suppe eine Viertelstunde köcheln. Anschließend gießt du Orangensaft hinzu und pürierst alles gut durch. Für die Cremigkeit kommt noch etwas Sahne hinzu. Schmecke die Suppe ab und genieße sie heiß.

Falls du die Suppe etwas exotischer magst, kannst du statt Sahne auch Kokosmilch verwenden. Ein paar leicht geröstete Sonnenblumenkerne on top sorgen für etwas Biss.

