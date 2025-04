Dieser Karotten-Kokos-Smoothie darf auf dem Osterbüffet nicht fehlen

Du liebst Karotten? Dann musst du unbedingt auch diesen Karotten-Kokos-Smoothie einmal probieren. Der schmeckt süß und erfrischend zugleich und erinnert geschmacklich ein wenig an einen saftigen Karottenkuchen. Für einen entspannten Start in den Tag als schnelles Frühstück oder als fruchtiges Getränk beim Osterbrunch ist der Karotten-Kokos-Smoothie einfach perfekt. Mixe ihn am besten gleich nach!

Schnell gemixt: Karotten-Kokos-Smoothie

Sättigend, erfrischend und gesund, das sind die Eigenschaften, die man von einem Smoothie erwartet. All das bietet auch unser Karotten-Kokos-Smoothie, der mit seiner leuchtend orangenen Farbe zudem noch ein optisches Highlight auf den Frühstückstisch zaubert.

Diese hat der Smoothie dem in den Möhren enthaltenen Betacarotin zu verdanken. Das wird im Körper zu Vitamin A umgewandelt und ist wichtiger Baustein für unser Sehvermögen, die Knochen und unsere Haut. Dank der Nüsse freuen wir uns beim Genuss des Smoothies außerdem über gesunde Omega-3-Fettsäuren und Mineralstoffe wie Magnesium die das Kokoswasser liefert.

Der Karotten-Kokos-Smoothie schmeckt besonders gut als Osterfrühstück, aber natürlich kannst du ihn dir auch darüber hinaus jederzeit schmecken lassen. Wenn du ihn noch etwas sättigender machen möchtest, kannst du zwei Esslöffel Haferflocken oder einen Löffel Mandelmus mit in den Mixer geben. Für eine noch kühlere Konsistenz friere die Bananen vor dem Mixen einfach ein. Du kannst auch Eiswürfel zum Smoothie geben.

Eine vegane Variante kannst du übrigens ebenso schnell kreieren. Verzichte bei der Zubereitung einfach auf Honig und nimm stattdessen Ahornsirup.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Smoothies sind eine tolle Alternative zum Frühstück für alle, die morgens nicht gern deftig essen oder nur eine Kleinigkeit bevorzugen, die aber trotzdem sättigend ist. Sind vom Zubereiten des Karotten-Kokos-Smoothie noch Möhren übrig, dann probiere auch gleich noch einen Karotten-Ingwer-Smoothie. Eine Variante, die stark an einen Birnenkuchen erinnert, ist dieser Birnen-Mandel-Smoothie und magst du es etwas weniger süß, probiere diesen Orangen-Granatapfel-Smoothie.

Karotten-Kokos-Smoothie Judith 3.86 ( 7 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für den Smoothie: 2 mittelgroße Karotten

2 reife Bananen

200 ml Hafer- oder Mandelmilch

100 ml Kokoswasser

1 TL Zimt

1 TL Vanilleextrakt

1 TL Honig

1 EL Walnüsse Für das Topping: 1 EL Karottenraspel

1 EL Walnüsse gehackt

1 EL Kokosraspel Zubereitung Schäle die Karotten und reibe sie grob. Schäle die Bananen.

Gib die Karottenraspel (bis auf 1 EL) zusammen mit den Bananen, der Pflanzenmilch, Kokoswasser, dem Zimt, Vanilleextrakt 🛒 , den Walnüssen und Honig in einen Mixer.

Mixe alles auf höchster Stufe gründlich durch, bis eine cremige Masse entsteht. Wenn der Smoothie zu dickflüssig ist, gib noch etwas Kokoswasser hinzu.

Verteile den Smoothie auf zwei Gläser und dekoriere sie mit den restlichen Karottenraspel, den Kokosraspeln und gehackten Walnüssen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.