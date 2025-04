Karotten-Püree: die beste Beilage zum Ostermenü

Wer zu Ostern seine Familie mit einem leckeren Menü bekochen möchte, der braucht zu Braten und Co. auch eine passende Beilage. Was bietet sich da besser an, als aus Möhren ein Püree zu zaubern? Mit seiner cremigen Konsistenz und dem leicht süßen Aroma passt ein Karotten-Püree besonders gut zu einem festlichen Essen.

Extra cremig: Karotten-Püree

Ein cremiges Karotten-Püree als Beilage ist eine hübsche und aromatische Alternative zu Klassikern wie Kartoffelpüree, Kroketten oder Pommes. Was das Karotten-Püree so besonders macht, ist aber nicht nur das Gemüse aus dem es zubereitet wird, sondern auch seine Vielseitigkeit.

Das Püree passt als Beilage an Ostern wunderbar zum Lammbraten, ist aber auch zu Fisch oder Gegrilltem köstlich. Ganz nebenbei ist es auch optisch ein Highlight. Mit seiner leuchtenden Farbe lassen sich sicher auch Kinder dazu bewegen, Gemüse zu essen und so Vitamine zu sich zu nehmen.

Karotten stecken voller Vitamine wie Vitamin C, B oder A. Auch Kalium, Eisen, Magnesium und der Ballaststoff Pektin stecken in dem orangenen Wurzelgemüse. Alles Gründe, weshalb Karotten definitiv öfter auf dem Speiseplan stehen sollten. Für das Püree schälst du die Karotten und schneidest sie in Scheiben. Die kochst du in einem Topf mit Salzwasser weich. Gieße das Kochwasser ab, schöpfe zuvor aber etwas davon ab. Dann kommen Sahne und Butter zu den Karotten und du pürierst alles mit einem Pürierstab cremig durch. Hast du keinen, kannst du das Gemüse auch mit einem Kartoffelstampfer in ein Püree verwandeln.

Schmecke das Püree mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab. Und für ein besonderes Aroma kannst du nun noch frisch geriebenen Parmesan unter den Stampf rühren. Oder probiere mal eine Mischung aus Karotten und Süßkartoffel, aus denen du das Püree zubereitest.

Püree mal anders? Serviere auch ein Kartoffel-Möhren-Stampf, ein französisches Kartoffelpüree mit Käse oder ein Selleriepüree als Beilage.

Karotten-Püree Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g Karotten

1 EL Butter

100 ml Sahne

1 TL Zitronensaft

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Muskatnuss

2 EL geriebener Parmesan optional Zubereitung Schäle die Möhren und schneide sie in gleich große Scheiben.

Gib die Möhren in einen Topf und bedecke sie knapp mit Wasser. Salze das Wasser leicht und koche die Möhren zugedeckt ca. 15 Minuten, bis sie weich sind.

Gieße das Wasser der Möhren ab, fange dabei aber etwas von dem Kochwasser auf und stelle es beiseite.

Gib Butter und Sahne zu den Möhren und püriere alles mit einem Pürierstab gründlich durch oder stampfe die Möhren mit einem Kartoffelstampfer 🛒 , bis die Möhren die gewünschte Konsistenz haben. Falls das Püree zu dick ist, gieße etwas von dem aufgefangenen Möhrenwasser dazu.

Schmecke das Püree mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab und rühre nach Geschmack noch geriebenen Parmesan unter.

