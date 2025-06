Echte Ofenliebe: Kennst du schon dieses ultimative Tarte-Rezept?

Kennst du das Gefühl, wenn ein Gericht gleichzeitig einfach, raffiniert und wahnsinnig lecker ist? Genau so eine Kreation wartet hier auf dich! Diese Karotten-Ricotta-Tarte bringt geröstete Karotten, cremigen Ricotta und den frisch-würzigen Geschmack von Thymian und Zitrone zusammen. Perfekt, um deine Gäste zu beeindrucken oder dir selbst mal etwas Besonderes zu gönnen.

Karotten-Ricotta-Tarte: cremig, würzig, knusprig und einfach perfekt

Karotten werden regelmäßig übersehen oder unterschätzt. Am häufigsten landen sie wohl als Zugabe in Suppen und Eintöpfen, als Gemüsesticks auf Rohkosttellern oder einfach geraspelt im Salat. Doch die Karotte kann noch so viel mehr! Deswegen rücken wir sie heute mal ins Rampenlicht und backen mit ihr eine herzhafte Tarte. Neugierig? Bleib dran!

Karotten sind kleine Nährstoffbomben. Sie liefern nicht nur eine ordentliche Portion Beta-Carotin, das im Körper in Vitamin A umgewandelt wird (ja, das mit den Augen stimmt wirklich!), sondern auch Vitamin C, Vitamin K und Kalium. Sie unterstützen das Immunsystem, stärken Knochen und Zähne und sind obendrein gut für die Haut. Und das Ganze bei gerade mal 35 Kalorien pro 100 g. Ganze nebenbei machen Karotten unsere Verdauung happy und bekämpfen freie Radikale. Ganz schön beeindruckend für eine doch eher unscheinbare Wurzel, oder?

Dabei gibt es eine ganze Vielfalt an verschiedenen Sorten. Meistens kommt jedoch der Klassiker, die orange Karotte auf den Tisch. Gelbe Karotten sind im Vergleich etwas milder als die „normale“ Variante. Lila Karotten überraschen dagegen mit einer leicht würzigen Note und etwas herzhafterem Geschmack. Weiße Karotten sind wieder sehr mild und ein bisschen nussig, während rote Karotten intensiv süß, fast fruchtig schmecken.

Ganz gleich, welchen Geschmack du für deine Karotten-Ricotta-Tarte bevorzugst, du wirst ganz sicher fündig. So lässt sich das Rezept auch immer wieder ein klein wenig variieren und unterschiedliche Geschmacksrichtungen heraus kitzeln.

Im Ofen werden Karotten sowieso ganz besonders lecker. Durch die Hitze karamellisiert der natürliche Zucker und das sorgt für diese unvergleichliche Kombination aus süßem, leicht nussigem und röstaromatischem Geschmack.

Karotten-Ricotta-Tarte Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 25 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (28 cm, findest du online, z.B. diese hier 🛒 1 Tarte-Form Zutaten 1x 2x 3x Für den Mürbeteig: 250 g Mehl

1 Prise Salz

125 g kalte Butter

1 Ei

2-3 EL kaltes Wasser Für die Füllung: 350 g Karotten

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Oregano

2 Zweige frischer Thymian

1 Bio-Zitrone Abrieb

250 g Ricotta

1/2 TL Muskatnuss gerieben

50 g Pinienkerne

1 TL Honig optional

50 g Feta optional Zubereitung Gib das Mehl und die Prise Salz in eine Schüssel. Füge die kalte Butter hinzu und verknete sie schnell mit den Händen, bis die Mischung krümelig wird. Füge das Ei und das kalte Wasser hinzu und knete alles zügig zu einem glatten Teig. Forme den Teig zu einer Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie und lass ihn für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen.

Schäle in der Zwischenzeit die Karotten und schneide sie in Stifte oder Scheiben. Vermische sie mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Oregano. Verteile die Karotten auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech und röste sie im vorgeheizten Backofen bei 200 °C (Ober-/Unterhitze) für ca. 15 Minuten.

Wasche und trockne die Thymianzweige. Zupfe die Blätter ab. Wasche die Zitrone halb ab und reibe etwas von ihrer Schale ab.

Vermische den Ricotta in einer Schüssel mit den Blättchen des frischen Thymians, dem Zitronenabrieb und Muskatnuss. Schmecke die Mischung mit Salz und Pfeffer ab.

Rolle den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche aus und lege ihn in die Form. Drücke den Teig leicht hoch an den Rand und stich den Boden mit einer Gabel mehrmals ein.

Verteile die Ricotta-Mischung gleichmäßig auf dem Teigboden. Schichte die gerösteten Karotten dekorativ darüber. Streue anschließend die Pinienkerne darauf.

Backe die Tarte im vorgeheizten Ofen bei 180 °C (Ober-/Unterhitze) für etwa 35–40 Minuten, bis der Teig goldbraun ist.

Nimm die Tarte aus dem Ofen und beträufle sie noch warm mit etwas Honig und brösele etwas Feta darüber, wenn du möchtest.

Lasse sie kurz abkühlen, bevor du sie servierst.

