Karottensalat mit Sahne: Dieser Klassiker verdient ein Comeback  

Manchmal steht einem einfach nicht der Sinn nach aufwendigen Gerichten. In solchen Fällen tun einfache Klassiker richtig gut. So wie Karottensalat mit Sahne, der im ersten Moment vielleicht klingt wie ein Rezept aus dem Notizbuch der Großeltern. Doch genau das ist seine Stärke. Der Salat braucht keine komplizierten Zutaten, sondern setzt auf das, was man fast immer zu Hause hat. So ist er schnell gemacht, unkompliziert und dabei genau richtig als Beilage oder kleine Mahlzeit für zwischendurch.

So schnell ist Karottensalat mit Sahne fertig

Viele kennen Karottensalat mit Sahne vielleicht von den Großeltern oder als lieblos hingestellte Beilage in einem gutdeutschen Wirtshaus. Gemüse muss ja schließlich sein. So verkam dieser Salat über die Jahre zu einem eher ungern gesehenen Gast auf dem Esstisch. Vollkommen zu Unrecht, finden wir! Denn schließlich sind Karotten so gesund, dass man sie schon fast als Superfood bezeichnen könnte.

Sie stecken voller Vitamine, die gut für Augen, Haut und Immunsystem sind. Besonders die beiden Top-Inhaltsstoffe Vitamin A und Beta-Carotin sind jedoch fettlöslich, werden also von Körper nur in Kombination mit Öl – oder eben Sahne – aufgenommen. So ist es nicht nur lecker, Karotten mit Sahne zu kombinieren, sondern aus ernährungsphysiologischer Sicht auch noch klug.

Auch die einfache Zubereitung spricht für den Karottensalat mit Sahne. Raspele einige Möhren so fein du magst und vermische sie mit Salz, Zitronensaft und etwas Knoblauch. Dazu kommt nun Sahne, sodass das Gemüse von einer cremigen Schicht überzogen wird. Salz und Pfeffer sorgen für die richtige Würze. Rühre alles gut um und schon bist du fertig. Moment, doch etwas mehr Biss gefällig? Dafür eignen sich Walnusskerne. Röste sie in einer Pfanne ohne Öl kurz an und hacke sie danach grob. Petersilie sorgt für einen Farbtupfer. Na, schmeckt das nicht gut? Manche Klassiker tragen diesen Titel eben wirklich zurecht.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wir haben weitere Ideen für leckeren Karottensalat für dich. Mache doch mal einen koreanischen Karottensalat, der süchtig macht. Oder bereite einen Apfel-Möhren-Salat zu. Ein Klassiker ist ein Farmersalat mit Mayonnaise.

Karottensalat mit Sahne Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g Karotten

1 Knoblauchzehe

1 Zitrone

150 ml Sahne

Salz und Pfeffer

1 Msp. Zimt

1 Handvoll Walnüsse

2 EL gehackte Petersilie Zubereitung Schäle die Karotten und raspele sie auf einer Vierkantreibe 🛒

Schäle die Knoblauchzehe und presse sie zu den Karottenraspeln. Presse den Zitronensaft dazu.

Vermische den Salat mit Sahne und schmecke ihn mit Salz, Pfeffer und etwas Zimt ab. Stelle ihn kurz beiseite, damit er durchziehen kann.

Röste derweil die Walnüsse in einer Pfanne ohne Öl an und hacke sie grob.

Bestreue den Salat vor dem Servieren mit Nüssen und Petersilie.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.