Kartoffel-Blätterteig-Tarte: knusprig und lecker

Diese Kartoffel-Blätterteig-Tarte ist raffiniert und einfach zugleich. Sie besteht aus Blätterteig, Kartoffeln, etwas geriebenem Käse, Schmand und Gewürzen und eignet sich perfekt als herzhaftes Abendessen.

So einfach bereitest du eine Kartoffel-Blätterteig-Tarte zu

Am Ende eines langen Tages freut man sich einfach auf ein gutes Abendessen. Allzu lange sollte die Zubereitung aber bitte nicht dauern. Wie wäre es dann mit einer Kartoffel-Blätterteig-Tarte? Die steht inklusive Backzeit in 50 Minuten auf dem Tisch.

Für unsere Tarte verwenden wir fertigen Blätterteig aus dem Supermarkt. So sparst du dir die aufwendige Zubereitung eines Mürbeteigs, musst auf den knusprigen Effekt aber trotzdem nicht verzichten. Drücke den Teig einfach in eine gefettete Tarteform 🛒 und verteile dünn geschnittene Kartoffelscheiben fächerförmig darauf. Damit der Teig gleichmäßig bäckt, stichst du ihn vor dem Belegen einige Male mit einer Gabel ein.

Aus Schmand, Olivenöl, Muskatnuss, Salt, Pfeffer, Knoblauch und Thymian rührst du eine Soße an, die du über den Kartoffelscheiben verteilst. Jetzt streust du noch Käse darüber und schiebst die Kartoffel-Blätterteig-Tarte zum Backen in den Ofen.

Die Kartoffel-Blätterteig-Tarte punktet nicht nur mit ihrer einfachen Zubereitung und dem leckeren Geschmack, auch in Sachen Vielseitigkeit kann sie auf ganz Linie überzeugen. Bleibt etwas übrig, dann schmeckt die Tarte am nächsten Tag auch kalt. Als Mittagessen fürs Büro eignet sie sich ebenfalls. Außerdem kannst du das Rezept ganz nach deinem Geschmack anpassen und weitere Lieblingszutaten hinzufügen. Probiere die Tarte zum Beispiel mit Speckwürfeln, die du zuvor in der Pfanne knusprig angebraten hast. Zwiebeln kannst du ebenso gut hinzufügen wie Zucchini oder Rote Bete.

Kartoffel-Blätterteig-Tarte Judith 4.64 ( 11 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Rolle fertiger Blätterteig

4 mittelgroße Kartoffeln festkochend

2 Knoblauchzehen

200 ml Schmand

2 EL Olivenöl

1 TL Thymian

Salz und Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

150 g geriebener Käse Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette eine Tarteform mit etwas Butter aus und drücke den Blätterteig in die Form. Schneide den überstehenden Rand ab und steche den Teig mit einer Gabel mehrmals ein. So geht er beim Backen später gleichmäßig auf.

Schäle die Kartoffeln und schneide sie in dünne, gleichmäßige Scheiben. Ziehe die Haut der Knoblauchzehen ab und hacke sie in feine Würfel.

Vermenge den Schmand mit dem Olivenöl, Knoblauch, Thymian, Salz und Pfeffer sowie der Muskatnuss.

Lege die Kartoffelscheiben fächerförmig auf den Blätterteig und gieße die Schmand-Gewürz-Mischung darüber.

Streue den geriebenen Käse über die Tarte und backe sie für 30 Minuten im vorgeheizten Backofen, bis der Käse und der Teigrand goldbraun sind.

