Kaum ein anderes Gericht bietet so viel kreativen Raum wie die Pizza. Deshalb stellen wir dir heute eine außergewöhnliche Spiral-Pizza vor. Die wird mit Hackfleisch und Kartoffelpüree zubereitet und in der Pfanne gebraten. Diese verführerische Kartoffel-Hack-Spirale, verfeinert mit Béchamel- und Tomatensauce, avanciert zum neuen kulinarischen Highlight der Pizzawelt.

Pizza-Kreation der etwas anderen Art

Die Kartoffel-Hack-Spirale ist mehr als nur ein einfaches Rezept – sie ist eine Ode an die Freude des Kochens und Genießens. Die Kartoffel, stets beliebt als klassische Beilage, wird hier zum Star der Show und verwandelt sich in einen verlockenden Kartoffelstampf, der die Basis für unsere Kartoffel-Hack-Spirale bildet. Zusammen mit dem herzhaften Hackfleisch, das in mediterranen Gewürzen und Aromen schwelgt, entsteht ein unwiderstehlicher Gaumenschmaus.

Doch der wahre Clou dieses Gerichts liegt in seiner atemberaubenden Präsentation. Die einzelnen Zutaten werden spiralförmig in der Pfanne platziert. Das würzige Hackfleisch und der Kartoffelstampf werden in einer hypnotisierenden Spirale, die schon beim Anblick Lust auf den ersten Biss macht, in die Pfanne gespritzt. Zum Schluss kommen Béchamel- und Tomatensoße sowie Käse dazu. Der Anblick ist wirklich einzigartig!

Die Kartoffel-Hack-Spirale schmeckt bestimmt auch herrlich mit Süßkartoffelstampf. Probiere das Rezept aus und bringe ein bisschen Abwechslung in deinem Pizza-Repertoire.

