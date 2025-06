Kartoffel-Hackbällchen-Auflauf mit Spinat und Béchamelsoße

Koche die Kartoffeln wie gewohnt. Lass sie dann abkühlen und schneide sie in Scheiben.

Schneide derweil die Zwiebel in kleine Würfel. Brate die Hälfte davon zusammen mit dem Spinat in etwas Öl an. Würze den Spinat abschließend mit Salz, Pfeffer und Muskat.