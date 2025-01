Neues Lieblingsgericht: Kartoffel-Hackbällchen-Auflauf

Dieser Auflauf vereint gleich drei Lieblingszutaten in einem Gericht: Kartoffeln, Hackbällchen und Käse. Das Ergebnis: Ein herzhafter Kartoffel-Hackbällchen-Auflauf, den es ab jetzt garantiert öfter geben wird. Hier findest du das passende Rezept.

Dieser Kartoffel-Hackbällchen-Auflauf ist ein Wohlfühlessen für die ganze Familie

Steht dir der Sinn nach etwas Leckerem, das großes Potenzial hat, dein neues Lieblingsessen zu werden? Dann probiere unbedingt diesen Kartoffel-Hackbällchen-Auflauf. Der besteht gleich aus mehreren Komponenten, die ein Wohlfühlessen ausmachen. Die Basis bildet dabei eine Schicht aus Kartoffeln. Dazu kommen würzige Hackbällchen und eine cremige Soße. Zum Schluss wird alles mit Käse knusprig überbacken.

Für den Auflauf schälst du zuerst die Kartoffeln und schneidest sie in dünne Scheiben. Koche diese dann in einem Topf mit Salzwasser für rund zehn Minuten bissfest. In der Zwischenzeit ziehst du schon mal Zwiebel und Knoblauch ab, hackst beides klein und vermischst sie dann mit Hackfleisch, Ei, Semmelbrösel, Paprikapulver, Salz und Pfeffer zu einer glatten Masse, aus der du kleine Hackbällchen formst. Die brätst du dann in einer Pfanne mit Öl nur solange an, bis sie von außen goldbraun sind. Gar werden sie später beim Backen im Ofen.

Fehlt noch die Soße. Dafür vermengst du Sahne, Milch und Mehl in einem Topf. Rühre den Senf unter und würze alles mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Koche die Mischung kurz auf, bis sie leicht eingedickt ist. Dann kannst du den Auflauf auch schon zusammenbauen.

Fette eine Auflaufform 🛒 mit Butter ein und schichte zuerst die Kartoffelscheiben hinein. Dann verteilst du darauf die Hackbällchen. Gieße die Soße darüber und bestreue alles mit geriebenem Käse. Nun muss der Kartoffel-Hackbällchen-Auflauf nur noch für rund 25 Minuten im Ofen backen, bis der Käse goldbraun und knusprig ist.

Auflauf-Fan? Hier gibt es noch mehr davon! Lass dir auch mal einen Quinoa-Gemüseauflauf, einen Tortellini-Auflauf mit Hackfleisch oder einen Kartoffel-Chorizo-Auflauf schmecken. Guten Appetit!

Kartoffel-Hackbällchen-Auflauf Judith 4.10 ( 201 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Auflauf: 600 g Kartoffeln

1 TL Salz

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

400 g gemischtes Hackfleisch

1 Ei

2 EL Semmelbrösel

1 TL Paprikapulver

1/2 TL Pfeffer

1 EL Olivenöl Für die Soße: 200 ml Sahne

100 ml Milch

1 EL Mehl

1 TL Senf

1 Prise Muskatnuss

Salz und Pfeffer Für das Topping: 150 g geriebener Käse Gouda oder Emmentaler

2 EL gehackte Petersilie Zubereitung Schäle die Kartoffeln und schneide sie in dünne Scheiben. Koche sie in leicht gesalzenem Wasser für etwa 10 Minuten, bis sie bissfest sind. Gieße sie ab und lasse sie etwas ausdampfen.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides fein. Vermische das Hackfleisch mit Zwiebeln, Knoblauch, Ei, Semmelbröseln, Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Forme aus der Masse kleine Bällchen.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate die Hackbällchen von allen Seiten goldbraun an.

Vermische Sahne, Milch und Mehl in einem Topf. Rühre den Senf unter und würze die Soße mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Lasse sie unter Rühren kurz aufkochen, bis sie leicht eindickt.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine Auflaufform ein und schichte die Kartoffelscheiben darin. Verteile die Hackbällchen darauf und gieße die Soße gleichmäßig darüber.

Streue den geriebenen Käse großzügig über den Auflauf und backe ihn für etwa 20–25 Minuten, bis der Käse goldbraun und knusprig ist.

Bestreue den Auflauf vor dem Servieren mit gehackter Petersilie und genieße ihn warm.

