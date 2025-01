Tortellini-Auflauf mit Hackfleisch: ein Essen für die ganze Familie

Die Vielfalt der Aufläufe ist grenzenlos. Fast jede Zutat wird durch eine Schicht Käse noch besser. Heute widmen wir uns einem Pasta-Klassiker: Ein Tortellini-Auflauf mit reichlich Sauce und viel Käse. Also, heize den Ofen vor – wir legen los!

Tortellini-Auflauf mit Hackfleisch: knuspriger Auflauf-Genuss

Schnelle und einfache Gerichte, die der ganzen Familie schmecken, sind manchmal etwas schwer zu finden. Dieser Tortellini-Auflauf erfüllt jedoch all diese Kriterien. Die Kombi aus zarten Tortellini und würziger Bolognesesoße, gekrönt von einer goldbraunen, knusprigen Käsehaube schmeckt Groß und Klein zugleich. Zudem ist er in unter einer Stunde fertig auf dem Tisch und kann daher auch nach der Arbeit zum Feierabend zubereitet werden.

Die Zubereitung von Tortellini-Auflauf ist einfach und schnell, was das Gericht perfekt für die schnelle Feierabendküche macht. Du brauchst nur eine Bolognesesoße zuzubereiten und nebenbei einige Tortellini zu kochen. Das schichtest du dann in eine Auflaufform und ab in den Ofen damit. Dort schmilzt der Käse zu einer goldbraunen Kruste und die Pasta verbindet sich mit der Soße zu einem herzhaften Gedicht.

Wir machen es uns einfach und verwenden für diesen Tortellini-Auflauf fertige Tortellini. Die Geschmacksrichtung ist ganz dir selbst überlassen. Ob die gefalteten Nudeln mit Hackfleisch, Spinat-Ricotta oder Käse gefüllt sind, sie alle passen gut zur Bolognese. Du kannst sogar pflanzliche Tortellini nehmen und auch die Bolognese vegan zubereiten. Ersetze dafür einfach das Hack durch Soja-Granulat oder fertiges auf Pflanzenbasis und verwende veganen Käse. Die Zubereitung ist die gleiche und der Geschmack ist mindestens genauso gut!

