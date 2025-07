Deftiger Genuss aus dem Ofen: Kartoffel-Mairübchen-Auflauf

Jetzt findet man sie wieder überall in den Gemüseregalen der Supermärkte und auf Wochenmärkten – Mairübchen. Ich habe das Gemüse, das leicht süßlich schmeckt und ein bisschen an Radieschen erinnert, bisher immer roh gegessen. Aber auch als Zutat wie in diesem Kartoffel-Mairübchen-Auflauf sind die Rüben ein schmackhafter Partner.

Einfach zubereitet: Rezept für Kartoffel-Mairübchen-Auflauf

Mal ehrlich, hast du schon mal Mairübchen gegessen? Liegen sie im Supermarkt im Regal, dann geht man meist an ihnen vorbei, weil man oft einfach nicht weiß, was man daraus kochen kann. Zu Unrecht, denn die Rübe gilt als Booster für das Immunsystem und liefert Vitamine, Eisen, Zink und Folsäure. Aber wir haben die Lösung: In einem Kartoffel-Mairübchen-Auflauf schmecken die kleinen, weißen Rüben wunderbar. Sie bringen nicht nur eine knackige Frische mit, sondern auch eine süßlich-scharfe Note, die perfekt mit der Kartoffel harmoniert. Neugierig? Dann backe doch mal einen Kartoffel-Auflauf mit Mairüben.

Unser Kartoffel-Mairübchen-Auflauf gehört ganz klar in die Kategorie der einfachen Gerichte. Du brauchst nicht viele Zutaten und die Zubereitung ist unkompliziert. Für den Auflauf selbst benötigst du Kartoffeln, Mairübchen und herzhaften Gruyère zum Überbacken. Damit das Gericht gar wird, bereitest du außerdem eine Béchamelsoße zu. Schneide zuerst die Rüben in Scheiben, schäle die Kartoffeln und koche diese in Salzwasser. Sind diese gar und abgekühlt, schneidest du sie ebenfalls in Scheiben. Schichte nun abwechselnd die Kartoffeln und die Rübchen in einer Auflaufform und gieße dann die Béchamelsoße gleichmäßig darüber. Streue abschließend Käse darüber und ab mit dem Kartoffel-Mairübchen-Auflauf in den Ofen.

