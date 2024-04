Dieser Spargel-Auflauf mit Lachs und Kartoffeln wird dein neuer Lieblingsauflauf

Ob klassisch mit Sauce hollandaise, als Suppe oder im Rührei, zur Spargelzeit kann man gar nicht genug Rezepte haben, um dieses klassische Frühlingsgemüse abwechslungsreich zuzubereiten. Suchst du noch nach einer Idee, aus dem Spargel einen Auflauf zu machen, dann solltest du dieses Rezept kennen. Zusammen mit Lachs und grünen Erbsen zauberst du aus grünem Spargel einen Auflauf mit cremiger Soße, der nicht einfach nur mit geriebenen Käse überbacken wird, sondern zusätzlich mit einer Schicht aus Kartoffelpüree begeistert.

So hast du deinen Spargel-Auflauf mit Lachs und Kartoffeln noch nie gegessen

Viele Zutaten brauchst du für den Spargel-Auflauf mit Lachs und Kartoffeln nicht. Neben Lachsfilet, grünem Spargel und Kartoffeln als Hauptkomponenten benötigst du noch geriebenen Käse, Sahne und grüne Erbsen.

Für die Zubereitung des Spargel-Auflaufs mit Lachs und Kartoffeln solltest du eine knappe halbe Stunde einplanen. Das Schälen von Kartoffeln und Spargel braucht etwas Zeit. Mit einer Schnippelhilfe in der Küche geht es etwas schneller voran. Zuerst werden die Kartoffeln und der Spargel geschält. Den Spargel kochst du 5 Minuten in Salzwasser. Die Kartoffeln schneidest du in Würfel und kochst sie ebenfalls in Salzwasser. Nach der Garzeit zerdrückst du sie mit einem Kartoffelstampfer zu einem Mus. Ist die Masse zu fest oder zu krümelig, kannst du sie durch die Zugabe von etwas Butter oder einem Schuss Milch geschmeidiger machen.

Während das Gemüse kocht, bereitest du aus Butter, Mehl, Milch und Sahne eine Mehlschwitze zu. Schließlich kommen Lachs, Erbsen und Spargel in eine Form. Dann gießt du die Soße darüber und deckst das Gemüse mit einer Kartoffelschicht ab. Besonders ansprechend wird der Spargel-Auflauf, wenn du die zerdrückten Kartoffeln in eine Spritztüte gibst und den Auflauf mit kleinen, dicht aneinandergesetzten Kartoffelröschen verziert. Anschließend streust du Käse darüber und schiebst den Auflauf für knapp 30 Minuten in den Ofen.

