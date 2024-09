Kartoffel-Pfifferling-Salat: das beste Rezept

Die Kartoffel ist in Deutschland die mit Abstand beliebteste Beilage. Egal, ob gekocht, gebraten oder zu Püree verarbeitet – die Erdäpfel sind vielseitig, lecker und wahrscheinlich deshalb so beliebt. Rezepte mit der tollen Knolle finden sich wie Sand am Meer. Doch einige stechen aus der Masse hervor, wie dieser Kartoffel-Pfifferling-Salat.

Kartoffel-Pfifferling-Salat, der glücklich macht

Das Rezept für den Salat haben wir im Kochbuch „Omas Kartoffelküche“ von Calle kocht gefunden, das im riva Verlag erschienen ist. Carl-Michael „Calle“ Hofmann ist der Autor des Buchs, in dem er zahlreiche Rezepte rund um die Kartoffel präsentiert. Neben traditionellen Rezepten wie Kartoffelklöße finden sich darin auch außergewöhnliche Gerichte wie der Süßkartoffelstampf, den wir dir vor einiger Zeit schon vorgestellt haben.

Calle ist Küchenmeister und dreht mit seiner ehemaligen Assistentin Carmen Kochvideos für YouTube. Nachdem ein Video über Rotkohl zahlreiche Reaktionen auf dem YouTube-Kanal der beiden hervorgerufen hatte, kamen die beiden auf die Idee für die Marke CALLEkocht – Omas Rezepte. Damit erfüllten sie den Wunsch der Zuschauer nach traditionelleren Rezepten und bauten sich eine stetig wachsende Community auf. Eine Reihe erfolgreicher Kochbücher folgte.

Der Kartoffel-Pfifferling-Salat passt perfekt in den Herbst und ist einfach zubereitet. Die Kartoffeln werden gekocht, die Pilze mit Speck und Zwiebeln angebraten. Aus Brühe, Senf und Essig ziehst du eine würzige Soße, die über den Salat kommt. Nachdem der Kartoffel-Pfifferling-Salat eine Stunde durchgezogen ist, kannst du ihn auch schon servieren.

Zwei weitere tolle Rezepte aus dem Buch sind das Kartoffelbrot nach Omas Rezept und der Süßkartoffelstampf. Ein Klassiker und megalecker ist auch der Kartoffel-Gurken-Salat. Mit wenig Aufwand zauberst du großen Geschmack.

Kartoffel-Pfifferling-Salat Calle kocht, aus „Omas Kartoffelküche“ keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Ziehzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g festkochende Kartoffeln

Salz

300 g frische Pfifferlinge

100 g durchwachsener Speck

½ Bund Schnittlauch

1 Zwiebel

2 EL Pflanzenöl

Pfeffer

300 ml Gemüsebrühe

1 TL Senf

80 ml Obstessig Zubereitung Wasche die Kartoffeln gut und koche sie in einem Topf mit kochendem Wasser und etwas Salz gar.

Pelle die Pellkartoffeln dann möglichst heiß (so geht es leichter) und lass sie danach abkühlen.

Putze die Pfifferlinge, spüle sie kurz im Wasser und lass sie abtropfen. Schneide große Pfifferlinge etwas klein.

Würfele den Speck klein.

Wasche den Schnittlauch, schleudere ihn trocken und scheine ihn in feine Röllchen.

Schneide die kalten Kartoffeln in nicht zu dünne, aber gleichmäßige Scheiben und gib sie in eine Schüssel.

Schäle die Zwiebel und schneide sie in Würfel.

Erhitze Öl in einem Topf und schwitze die Zwiebel darin glasig an. Den gewürfelten Speck dazugeben und auslassen.

Füge nun die Pfifferlinge zu, würze mit Salz und Pfeffer und brate sie gar. Wenn sich beim Braten der Pfifferlinge Feuchtigkeit im Topf bildet, lass diese komplett verdampfen.

Nimm die Pfifferlinge aus dem Topf und stelle sie beiseite.

Fülle den Topf mit der Brühe, rühre Senf und Essig ein und lass die Salatsoße aufkochen. Die Soße sollte etwas zu sauer und überwürzt sein, denn die Kartoffeln nehmen sehr viel Geschmack weg.

Gib die heiße Soße und die Pilze zu den Kartoffelscheiben. Vermenge alles vorsichtig und lass es 1 Stunde ziehen.

Serviere den Salat warm und mit Schnittlauch garniert.