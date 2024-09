Dieser Süßkartoffelstampf wird dein neuer Liebling

Süßkartoffeln werden immer beliebter. Trotz ihrer Namensverwandtschaft haben die Knollen aber nicht viel mit normalen Kartoffeln gemeinsam. Ursprünglich stammt die Süßkartoffel aus Mittel- und Südamerika, von wo aus sie im 16. Jahrhundert zuerst nach Afrika und kurze Zeit später dann auch nach Europa kam. Ihr süßlicher Geschmack eignet sich für eine Reihe von Gerichten. Diesen leckeren Süßkartoffelstampf möchten wir euch heute vorstellen.

Cremiger Süßkartoffelstampf bringt deine Gäste zum Staunen

Wir haben das Rezept für den Süßkartoffelstampf im Buch „Omas Kartoffelküche“ von Calle kocht gefunden. Carl-Michael „Calle“ Hofmann, der Autor des Kochbuchs, präsentiert darin zahlreiche köstliche Rezepte rund um die Kartoffel – von traditionellen Kartoffelklößen bis hin zum blauen Kartoffelsalat.

Nachdem ein YouTube-Video auf seinem Kanal zahlreiche Reaktionen hervorgerufen hatte, kam Calle die Idee für die Marke CALLEkocht – Omas Rezepte. Zusammen mit seiner damaligen Assistentin Carmen dreht er Videos zu traditionellen Rezepten. Das Kochbuch, das im riva Verlag erschienen ist, ließ nicht lange auf sich warten.

Mit seinem Süßkartoffelstampf bringt er einen leckeren Twist in den altbekannten Klassiker. Ingwer, Knoblauch, Zitronengras, Sesamöl und Kokosmilch sorgen für exotische Aromen. Wir lieben das Rezept, so wie es ist. Wer aber noch ein wenig Abwechslung hineinbringen will, kann auch gelbe, weiße oder violette Süßkartoffeln verwenden.

Für das Püree werden die Süßkartoffeln geschält und in Würfel geschnitten. Anschließend werden die restlichen Zutaten klein gehackt und in einem Topf mit Sesamöl geröstet. Dann gibst du nur noch die Süßkartoffeln und Kokosmilch hinzu und lässt alles 20 Minuten zugedeckt köcheln. Zum Schluss stampfst du alles noch mit einem Kartoffelstampfer zu einem feinen Püree.

Süßkartoffelstampf Calle kocht, aus „Omas Kartoffelküche“ keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Personen Zutaten 1x 2x 3x 800 g Süßkartoffeln

10 g Ingwer

2 Knoblauchzehen

1 Peperoni

10 g Zitronengras

2 EL Sesamöl

100 ml Kokosmilch

Salz und Pfeffer Zubereitung Wasche die Süßkartoffeln, schäle sie, wasche sie nochmals und schneide sie in Würfel.

Schäle den Ingwer und Knoblauch. Putze die Peperoni und wasche sie.

Hacke Ingwer, Knoblauch, Peperoni und Zitronengras sehr fein.

Erhitze das Sesamöl in einem Topf und schwitze die gehackten Zutaten darin kurz an.

Gib die Süßkartoffeln dazu und gieße die Kokosmilch zu. Würze mit Salz und Pfeffer und lass alles 20 Minuten zugedeckt köcheln.

Sind die Kartoffeln gar, stampfe sie mit einem Kartoffelstampfer im Topf und verrühre dabei alles.

Calle kocht „Omas Kartoffelküche – Lieblingsgerichte aus der guten alten Zeit“ riva Verlag, 19,00 Euro.