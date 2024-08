Süßkartoffel-Feta-Suppe: köstliche Kombination

Sobald es draußen etwas kühler ist und die Sonne sich mal nicht blicken lässt, steigt automatisch der Appetit auf Suppen. Wie wäre es da zum Beispiel mal mit einer Süßkartoffel-Feta-Suppe zum Mittagessen? Wir zeigen dir, wie du sie zubereitest.

In dieser Süßkartoffel-Feta-Suppe kommt die orange Knolle groß raus

Süßkartoffeln sind wahre Wunderknollen. Sie stecken voller Vitamin C und E, besitzen jede Menge Kalium, was die Herzgesundheit fördert, und haben viele Ballaststoffe. Ein weiterer Pluspunkt: Sie lassen sich zu unzähligen Leckereien verarbeiten. Wie wäre es zum Beispiel mal mit einer Suppe aus der Knolle? Unsere Süßkartoffel-Feta-Suppe macht nicht nur gut satt, sie schmeckt durch eine Auswahl an Gewürzen auch wunderbar aromatisch. Highlight ist das Topping aus Fetakrümeln und gehackten Pistazien. Na, schon Appetit bekommen? Dann genug geschwärmt, es ist Zeit, die Theorie in die Praxis umzusetzen.

Schneide für die Suppe Zwiebeln und Knoblauch in feine Würfel und dünste sie in einem großen Topf mit Olivenöl glasig an. Schäle die Süßkartoffeln und schneide sie in Stücke. Die kommen ebenfalls mit in den Topf und werden für fünf Minuten mit angebraten. Als Nächstes kommen schon die Gewürze mit dazu. Lösche danach alles mit der Gemüsebrühe ab. Die Suppe muss jetzt 30 Minuten köcheln, bis die Süßkartoffel weich ist. Danach pürierst du die Zutaten durch. Wird die Konsistenz der Suppe dabei etwas zu dickflüssig, gieße einfach etwas Wasser dazu.

Nach dem Pürieren gibst du den Saft und die Schale einer Limette hinzu und schmeckst die Suppe mit Salz und Pfeffer ab. Zum Servieren streust du zerbröselten Feta und gehackte Pistazienkerne darüber. Na, haben wir zu viel versprochen?

Dann kann es ab jetzt ja öfter eine leckere Suppe geben. Passend zur Saison empfehlen wir eine leichte Zucchinisuppe. Auch eine griechische Tomatensuppe mit Feta geht immer. Die kalte spanische Suppe Salmorejo kannst du sogar genießen, wenns draußen warm ist.