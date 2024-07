Diese kalte Suppe essen Spanier an heißen Sommertagen

Wenn es um heiße Sommertage und eine erfrischende Abkühlung geht, sollten wir den Blick auf die südeuropäische Küche werfen. Die hitzeerprobten Spanier beispielsweise haben allerhand leckere Rezepte auf Lager, die im Sommer die erhoffte Abkühlung bringen. Dazu gehört Salmorejo, eine cremige Suppe aus Tomaten und Brot, die kalt serviert wird. Bei der Zubereitung bleibt der Herd praktischerweise aus. Alles wird frisch und roh püriert, und das Ergebnis ist unwiderstehlich.

Salmorejo: Genuss trotz Hitze

In der spanischen Küche kenne ich mich aufgrund familiärer Verbindungen rudimentär aus, doch Salmorejo habe ich vergleichsweise spät kennengelernt. Ich war zu dem Zeitpunkt bereits dem Gazpacho mit Haut und Haaren verfallen. Dabei handelt es sich um eine ganz ähnliche Suppe, die aus püriertem Gemüse besteht und kalt gegessen wird. Sie schmeckt so wunderbar frisch, gesund, aromatisch und lecker. In fast jedem spanischen Haushalt wird Gazpacho konsumiert, entweder selbstgemacht oder gekauft. Denn praktischerweise gibt es die Suppe auch im Tetrapak im Supermarkt zu kaufen.

Doch zurück zum Salmorejo. Die Suppe unterscheidet sich vom Gazpacho eigentlich nur in einem Punkt wesentlich: mehr Brot. Das macht die Suppe cremig. Dieser kleine, aber feine Unterschied hebt die Suppe auf die nächste Leitersprosse in Richtung Geschmackshimmel. Einfach himmlisch. Und wieder eine Bestätigung meiner Annahme, dass die einfachsten Gerichte oftmals die besten sind. Ich probierte einen Teller davon zum ersten Mal in einem Restaurant bei einer Verabredung und muss gestehen, dass ich der Suppe wahrscheinlich mehr faszinierte Beachtung schenkte als meinem Gegenüber.

Finde selbst heraus, was Salmorejo so unwiderstehlich macht. Allein der Geschmack überzeugt vollkommen, doch abgesehen davon ist die Zubereitung wunderbar einfach und schnell erledigt. Die Tatsache, dass das Gemüse roh verarbeitet wird, sorgt für besondere Frische und Intensität im Geschmack. Außerdem bleiben viel mehr Vitamine enthalten. Sie erfrischt und liegt nicht schwer im Magen, auch wenn die Suppe aufgrund des hohen Brotanteils trotzdem satt macht. Ein besseres Sommergericht gibt es wahrscheinlich nicht.

Und wenn du neugierig geworden bist, dann probiere auch unser wunderbares Rezept für Gazpacho aus. Die spanische Mandelsuppe wird ebenfalls kalt serviert und ist eine tolle Erfrischung an heißen Tagen. Serviere dazu doch ein kühles Getränk, zum Beispiel die fruchtige Apfel-Sangria!