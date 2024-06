Kalte Mandelsuppe: Klassiker der spanischen Sommerküche

Schneide das Weißbrot in Stücke und lasse es mindestens eine halbe Stunde in kaltem Wasser einweichen.

Schneide das Weißbrot in Stücke und lasse es mindestens eine halbe Stunde in kaltem Wasser einweichen.

Schäle währenddessen den Knoblauch, hacke ihn in Stücke und püriere ihn zusammen mit den Mandeln und Olivenöl in einem Mixer gut durch.

Schäle währenddessen den Knoblauch, hacke ihn in Stücke und püriere ihn zusammen mit den Mandeln und Olivenöl in einem Mixer gut durch.