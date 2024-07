Knusprige Süßkartoffelwürfel: Diese würzige Beilage wirst du lieben

Eine knusprige Beilage für nahezu alles: gebackene Süßkartoffelwürfel verleihen jedem Gericht das gewisse Etwas. Der süße Geschmack der Süßkartoffel harmoniert perfekt mit herzhaften Gerichten und allerlei Gewürzen. In diesem Rezept verrate ich dir einen praktischen Trick, der deine Süßkartoffelwürfel besonders knusprig macht. So schmecken sie wie in deinem Lieblings-Restaurant.

Süßkartoffelwürfel: Hier bleibt kein Würfel übrig

Beilagen aus Süßkartoffeln sind inzwischen so beliebt, dass viele sie der gewöhnlichen Kartoffel sogar vorziehen. Kein Wunder, denn ihr Geschmack ist einfach einzigartig. Gebackene Süßkartoffelwürfel werden auch dich, falls nicht schon längst geschehen, endgültig von der leckeren Knolle überzeugen. Außen sind sie wunderbar knusprig und würzig, innen weich und saftig.

Auch in gesundheitlichen Belangen hat die Süßkartoffel einiges zu bieten. Sie enthält sehr wenig Fett, dafür viele Ballaststoffe und Vitamine. Der Gehalt an Betacarotin ist fast genauso hoch wie in Karotten. Diesen Stoff wandelt der Körper in Vitamin A um, das für die Augen wichtig ist. Außerdem enthält die Süßkartoffel viel Vitamin E, das die Zellen vor Alterung schützt. Damit der Körper beide Vitamine gut aufnehmen kann, solltest du die gebackenen Süßkartoffelwürfel mit etwas Fett zu dir nehmen. Praktischerweise verwenden wir gesundes Olivenöl in diesem Rezept!

Ursprünglich kam die orangefarbene Knolle aus Südamerika. Seefahrer um Christoph Kolumbus brachten sie auf ihren Schiffen im 15. Jahrhundert nach Europa. Inzwischen wachsen robuste Sorten sogar in Norddeutschland! Ein weiterer Funfact ist die Tatsache, dass die Süßkartoffel eigentlich keine Kartoffel ist. Sie gehört zu den Windengewächsen, während die Kartoffel ein Nachtschattengewächs ist. Doch zurück zum Rezept: Süßkartoffelwürfel werden besonders knusprig, wenn du sie zuvor mit etwas Speisestärke bestreust.

Aus Süßkartoffeln kannst du noch viel mehr machen als „nur“ unsere knusprigen Süßkartoffelwürfel. Die mediterrane Ofensüßkartoffel ist sicher ganz nach deinem Geschmack. Unser Süßkartoffelgratin interpretiert den beliebten Klassiker neu. Und ein toller Snack sind die knusprigen Süßkartoffel-Wedges.