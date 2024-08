Griechischer Genuss: gefüllte Süßkartoffeln mit Feta und Tomaten

Du stehst in deiner Küche und ein verlockender Geruch weht dir um die Nase. Was kann das nur sein? Ganz klar, unsere mediterranen Ofensüßkartoffeln! Ihre zarte Süße und herrlich cremige Konsistenz machen sie zu etwas ganz Besonderem. So hast du Ofenkartoffeln noch nie gegessen.

Rezept für mediterrane Süßkartoffeln aus dem Ofen

Die mediterranen Ofensüßkartoffeln überzeugen nicht nur geschmacklich, sondern auch mit ihren gesunden Zutaten. Süßkartoffeln sind reich an Ballaststoffen und enthalten viele Vitamine und Mineralstoffe, die deinen Körper vitalisieren. Die mediterrane Füllung bringt eine Vielzahl von gesunden Zutaten mit sich, die dein Herz-Kreislauf-System unterstützen und dein Immunsystem stärken. Mit jedem Bissen dieses Gerichts gibst du deinem Körper die Nährstoffe, die er braucht, um in Bestform zu bleiben.

Die Süßkartoffeln werden im Ofen gegart, was sie besonders aromatisch macht. Danach werden sie mit den köstlichen Zutaten aus Tomaten, Oliven, Bulgur und Feta gefüllt und mit Petersilie verfeinert. Serviert werden die Ofensüßkartoffeln mit einem würzigen Dip aus Tomaten, der geschmacklich perfekt mit ihnen harmoniert.

Gesunder Genuss kann so einfach sein! Also lass dich von den köstlichen Ofensüßkartoffeln verführen und wage dich an dieses einfache, aber unglaublich leckere Rezept.

Für die Kartoffeln: 2 Süßkartoffeln

25 g schwarze Oliven

50 g Tomaten

50 g Feta

50 g Bulgur

1/2 Bund Petersilie

1/2 Bund Oregano

Pfeffer Für den Dip: 200 g Tomatenpaste doppelt konzentriert

einige Zweige Minze

einige Zweige Petersilie

1 Knoblauchzehe

6 EL Olivenöl

1/2 TL Kreuzkümmel

1/2 TL Oregano

Meersalz

Pfeffer Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C vor.

Wasche die Süßkartoffeln gründlich und stich sie rundherum mehrfach mit einer Gabel ein.

Packe sie danach einzeln in Alufolie ein und lege sie auf den Ofenrost. Gare die Süßkartoffeln für etwa 60 Minuten im Ofen.

Schneide für die Füllung die Oliven und Tomaten klein und zerbrösele den Feta. Hacke dann die Petersilie und den Oregano fein und vermenge alle Zutaten mit dem Bulgur. Würze die Füllung anschließend mit Pfeffer.

Mixe für den Dip alle Zutaten mit einem Stabmixer und schmecke ihn mit Meersalz und Pfeffer ab.

Nimm die Süßkartoffeln aus dem Ofen und schneide sie der Länge nach ein. Achte dabei darauf, sie nicht komplett zu zerteilen. Fülle die Ofensüßkartoffeln zum Schluss mit der mediterranen Füllung und serviere sie mit dem Tomaten-Dip.

