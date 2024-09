Kartoffel-Speck-Quiche ganz ohne Teig

Quiche essen geht eigentlich immer. Nur braucht der Teig, wenn man ihn selbst macht, oftmals sehr lange. Die Ruhezeiten und das Blindbacken… Manchmal steht einem einfach nicht der Sinn danach. Doch wir wären nicht Leckerschmecker, wenn wir nicht eine Lösung dafür hätten. Hier kommt unsere Kartoffel-Speck-Quiche ins Bild. Diese verzichtet nämlich auf den Teig. Wie das geht, zeigen wir euch hier!

Kartoffel-Speck-Quiche: Klassiker ganz ohne Teig

Um eine Kartoffel-Speck-Quiche zuzubereiten, brauchst du zunächst Kartoffeln. Diese kochst du mit Schale, brause und bürste sie also vorher gründlich ab. Verwende nach Möglichkeit Bio-Kartoffeln, die nicht mit schädlichen Pestiziden in Kontakt gekommen sind. Dann kochst du sie in gesalzenem Wasser. Wenn sie etwas ausgedampft sind, legst du sie in eine Quiche-Form und drückst sie mit einem Topf platt, sodass sie an den Seiten hoch quillen.

Drückst du die Kartoffeln so in die Form, erhältst du einen geraden Boden und einen hohen Rand. Diese Form eignet sich perfekt, um sie mit Crème fraîche, Speckwürfeln und Zwiebeln zu füllen. Zum Schluss streust du ordentlich Käse darüber und schiebst die Quiche in den Ofen. Belohnt wirst du mit dieser cremigen Kartoffel-Speck-Quiche, die einen knusprigen Rand hat und ein richtiges Wohlfühlessen ist.

Kartoffeln kochen kann vermutlich jeder, aber werden die Erdäpfel auch jedes Mal lecker? Wir haben die besten Tricks zusammengestellt, um jedes mal köstliche Salzkartoffeln zu kochen. Wem das zu lange dauert: Wusstest du, dass du Kartoffeln in der Mikrowelle kochen kannst? Diese und mehr hilfreiche Ratgeber findest du in unserem Leckerwissen.

Mit dieser Kartoffel-Speck-Quiche begeisterst du wirklich jeden kulinarisch. Da in ihr kein Mehl zum Einsatz kommt, eignet sie sich auch für Menschen, die kein Gluten vertragen. Ihre Füllung ist wunderbar cremig und die Speckwürfel können problemlos gegen ein vegetarisches Pendant getauscht werden. Himmlisch!