Kartoffel-Spinat-Pfanne mit Speck und Mozzarella: deftiges Feierabendrezept

Pfannengerichte sind eine feine Sache: Wir lieben es, viele Zutaten einfach gemeinsam in die Pfanne zu werfen und sie nach kurzer Zeit zu genießen. Ganz egal, worauf man Lust hat, die meisten Dinge, die Kühl- und Speisekammer so hergeben, eignen sich für diese Zubereitung. Heute gönnen wir uns eine Kartoffel-Spinat-Pfanne mit Speck und Mozzarella. Na, wie wär’s, isst du eine Portion mit?

Rezept für Kartoffel-Spinat-Pfanne: gelingsicher und leicht gemacht

Unsere Kartoffel-Spinat-Pfanne mit Speck und Mozzarella ist mal wieder nach dem Prinzip entstanden: Was finden wir in unseren Vorräten und kann zusammen gebrutzelt werden? Wir haben uns eben für diese Zutaten entschieden: Kartoffeln als Sättigungskomponente, Spinat, Käse und würzigen Speck.

Die Kartoffeln schälen wir, schneiden sie in Würfel und kochen sie einige Minuten in gesalzenem Wasser vor. Derweil waschen wir den Blattspinat, schälen Zwiebel und Knoblauch und hacken beides fein. Nachdem wir den Speck angebraten haben, geben wir sowohl die Zwiebel- als auch die Knoblauchwürfel hinzu und brutzeln sie einige Minuten mit. Dann wandern auch die Kartoffelwürfel mit in die Pfanne und braten kurze Zeit mit.

Haben wir den Mozzarella in Würfel geschnitten, geben wir ihn zusammen mit dem Spinat dazu. Nun lassen wir die Pfanne noch ein bisschen auf dem Herd, bis der Spinat zusammengefallen und der Käse etwas geschmolzen ist. Mit Salz und Pfeffer schmecken wir die Kartoffel-Spinat-Pfanne ab, dann kann serviert werden.

Gut zu wissen: Es gibt viele unterschiedliche Kartoffelsorten, man unterscheidet etwa zwischen mehlig- und festkochenden Arten. Aber worin unterscheiden sie sich eigentlich? Wir erklären dir in unserem Leckerwissen, wofür sich festkochende Kartoffeln am besten eignen.

Knollen-Liebhaber aufgepasst: Merke dir unbedingt auch unser Rezept für diese Westernpfanne mit Mais und Bohnen oder diese Kartoffel-Hackfleisch-Pfanne mit Käse. Richtig deftig und aromatisch zeigt sich unsere Cowboypfanne mit Kartoffeln und Hackfleisch. Lass es dir schmecken!