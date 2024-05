Kartoffel-Steak-Pfanne: leichtes Rezept für den Feierabend

An manchen Tagen möchten wir nicht lange überlegen, was wir zum Mittag- oder Abendessen kochen könnten, haben aber gleichzeitig Lust auf eine leckere, ausgewogene Mahlzeit. Dann kommt diese Kartoffel-Steak-Pfanne genau richtig. Dafür benötigst du nur wenige Zutaten und einen Topf sowie eine Pfanne, in denen alles zubereitet wird. Klingt gut? Dann schnapp dir deine Kochutensilien und komm‘ mit in die Küche!

Kartoffel-Steak-Pfanne mit Champignons

Auch wenn wir ein Pfannengericht zubereiten, kochen wir zunächst die Drillinge im Topf. Du kannst natürlich auch eine andere Kartoffelsorte für das Gericht nehmen; wir essen die runden kleinen Exemplare am liebsten in der Kartoffel-Steak-Pfanne.

Während also die Erdäpfel kochen, kannst du schon einmal das Rindersteak vorbereiten und in mundgerechte Streifen schneiden. Dadurch verkürzt du später die Bratzeit für das Fleisch und kannst es beim Essen genießen, ohne viel schneiden zu müssen. Nach dem Fleisch putzt du die Pilze und schneidest sie ebenfalls klein.

Anschließend werden sowohl Fleisch als auch Kartoffeln scharf angebraten; am Ende wandern die Pilze mit in die Pfanne. Natürlich kannst du deine Kartoffel-Steak-Pfanne dann noch nach Belieben würzen und mit Kräutern verfeinern oder ganz pur genießen. Damit das Gericht nicht zu trocken wird, servieren wir noch einen frischen Joghurt-Dip aus griechischem Joghurt und Zitrone dazu.

Klingt nach überschaubarem Aufwand, oder? Das finden wir auch und freuen uns schon aufs Essen.

Für unkomplizierte Feierabendküche können wir dir auch die folgenden Gerichte wärmstens empfehlen: Rosmarinhähnchen, Räuberfleisch und Quetschkartoffeln mit Hackfleisch. Wie die Kartoffel-Steak-Pfanne lassen sich diese Rezepte unkompliziert zubereiten und du brauchst meist nur eine Pfanne, einen Topf oder ein Blech. So geht schnelle und leckere Küche!