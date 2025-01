Koche als Erstes die Kartoffeln. Gib sie dann in eine Schüssel und zerstampfe sie. Füge Butter, Salz und Muskatnuss hinzu.

Gib Hackfleisch, Zwiebel, Petersilie, Knoblauch, Mehl, Öl, Ei, Salz und Pfeffer in eine Schüssel und vermenge alles miteinander. Forme aus der Masse 6 Kugeln und setze jeweils einen Minimozzarella in ihre Mitte. Achte darauf, dass der Mozzarella schön mit Hackfleisch ummantelt ist.

Gib den Kartoffelstampf in eine mit Öl oder Butter eingefettete Auflaufform und streiche ihn glatt. Ziehe mit dem Griff eines Kochlöffels tiefe Furchen in den Kartoffelstampf, sodass 6 gleich große Quadrate entstehen. Drücke dann mit einem Glas in jedes Quadrat eine runde Kuhle.