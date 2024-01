Der Winter hat uns weiterhin fest im Griff. Nach ein paar Sonnentagen ist es nun wieder grau und kühl. Da möchte man es sich am liebsten den ganzen Tag in den eigenen vier Wänden gemütlich machen. Wir hätten da auch schon einen Tipp für eine tolle Indoor-Aktivität: kochen! Und zwar am besten ein cremiges Kartoffelgratin mit Pilzen. Das lockt die ganze Familie an den Tisch.

Cremiges Kartoffelgratin mit Pilzen

Aufläufe sind das perfekte Essen für große Runden. Sie machen meistens nämlich wenig Arbeit und lassen sich in größeren Mengen zubereiten. Dieses Kartoffelgratin mit Pilzen zum Beispiel reicht locker für sechs hungrige Mäuler.

Du musst zunächst Kartoffeln schälen und in möglichst dünne Scheiben hobeln oder schneiden. Je dünner, desto schneller sind sie später durchgebacken. Die Pilze brätst du schon mal kurz in einer Pfanne an, bevor du sie mit den Kartoffelscheiben abwechselnd in eine große Auflaufform schichtest.

Und dann kommt auch schon eine Soße ins Spiel, die das Kartoffelgratin mit Pilzen zu dem cremigen Gericht macht, das es ist. Du verrührst dafür lediglich Milch, Sahne und Crème fraîche und würzt das Ganze großzügig mit geriebener Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Ein bisschen Mehl sorgt dafür, dass die Soße im Ofen eine schöne Konsistenz entwickelt.

Das Gute an unserem Kartoffelgratin mit Pilzen: Wenn du möchtest, kannst du es komplett vegan kochen. Dafür benötigst du einfach pflanzliche Alternativen für Milch, Sahne, Crème fraîche und Käse.

