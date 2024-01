Kartoffelnudeln mit knusprig frittierten Zucchini-Röllchen

Hast du schon einmal Kartoffelnudeln gegessen? Klar, Schupfnudeln oder Gnocchi gehören auch dazu, aber wir haben heute lange, dicke Pasta daraus gemacht. Dazu gibt’s leckere Zucchini-Röllchen, die mit Hackfleisch gefüllt und knusprig frittiert wurden. Na, wenn das man nicht außerordentlich köstlich klingt!

Kreative Kartoffelküche: Es gibt Kartoffelnudeln

Wer Gnocchi und Schupfnudeln mag, wird diese Kartoffelnudeln lieben. Das Gute an unserem Rezept: Es verzichtet auf Fertigware aus dem Supermarkt. So weißt du genau, was sich im Teig befindet, nämlich nicht wie bei Fertigkost üblich viel Zucker, Salz und Fett. Ganz im Gegenteil, unsere Kartoffelnudeln werden mit einer simplen Marinade aus frischer Petersilie, Knoblauch und Paprikapulver verfeinert. Die Zutaten werden mit heißem Öl vermengt und über die noch warmen Kartoffelnudeln gegossen.

Aber damit nicht genug: Denn wir reichen zu den Kartoffelnudeln knusprig frittierte Zucchini-Röllchen. Sie geben dem Gericht Textur und noch mehr Geschmack, denn sie sind mit würzigem Hackfleisch gefüllt.

Bei so vielen leckeren Komponenten läuft einem bereits beim Lesen das Wasser im Munde zusammen. So kreativ können Kartoffeln sein!

Und weil unser Herz für Erdäpfel schlägt, haben wir schon jede Menge kunterbunte, manchmal ausgefallene Rezepte damit kreiert. Kennst du schon unsere Pizzakartoffeln aus dem Ofen? Mindestens genauso köstlich schmecken uns diese Knoblauchkartoffeln mit Rosmarin und Zitrone, die ebenso wie unsere Paprika-Kartoffeln einer super Beilage abgeben. Da weiß man ja gar nicht, was man zuerst nachkochen soll!