Ei trifft Kartoffel: herzhafte Kartoffelpfanne mit Spiegelei

Wasche die Kartoffeln und koche sie mit Schale in einem Topf mit Wasser ca. 25 Minuten gar. Gieße das Wasser ab, lass die Kartoffeln auskühlen, pelle die Schale ab und schneide sie in Scheiben.

Wasche die Kartoffeln und koche sie mit Schale in einem Topf mit Wasser ca. 25 Minuten gar. Gieße das Wasser ab, lass die Kartoffeln auskühlen, pelle die Schale ab und schneide sie in Scheiben.

Schäle während der Kochzeit der Kartoffeln die Schalotte und schneide sie in kleine Würfel. Schneide den Frühstücksspeck in Streifen.

Schäle während der Kochzeit der Kartoffeln die Schalotte und schneide sie in kleine Würfel. Schneide den Frühstücksspeck in Streifen.