Zum Grillen: Kartoffelsalat mit leichtem Joghurtdressing

Geht es um Kartoffelsalat, kennt man in Deutschland zwei Lager: Die einen essen ihn lauwarm mit Essig und Öl, die anderen deftig mit Mayonnaise. Wir finden einen Mittelweg und servieren zum nächsten Grillabend einen Kartoffelsalat mit Joghurtdressing, das ebenfalls mit Essig und Öl verfeinert wird.

Kartoffelsalat mit Joghurtdressing: leicht und lecker

Durch das Joghurtdressing wird der Salat deutlich leichter als sein Verwandter mit Mayo-Soße. Dennoch schmeckt er herrlich cremig, denn wir verwenden griechischen Joghurt. Für alle, die es noch etwas luftiger mögen, bietet sich aber auch Skyr für das Dressing an.

Insgesamt verhält es sich mit unserem Kartoffelsalat mit Joghurtdressing eher simpel. Wir beschränken uns aus wenige Zutaten und lieben ihn gerade deshalb. Kein Schnickschnack, keine komplizierte Soße, nur Kartoffeln, ein bisschen Kresse oder Sprossen und das einfache Dressing.

Dieses rührst du am besten schon einmal an, während die Kartoffeln kochen oder ausdampfen. Schmecke es großzügig mit Salz und Pfeffer ab, denn die Knollen selbst werden in ungesalzenem Wasser gegart.

Gut zu wissen: Hast du schon mal Kartoffeln in der Mikrowelle gekocht? Das geht super fix und spart mächtig Zeit. Falls du dich schon immer mal gefragt hast, wofür sich festkochende Kartoffeln eignen, findest du in unserem Leckerwissen die Antwort.

Für mehr Geschmack sorgen entweder Sprossen oder Kresse. Je nach Sorte kannst du dem Kartoffelsalat mit Joghurtdressing etwas mehr Schärfe oder Würze verleihen. Wichtig: Lass das Ganze nach dem Vermengen aller Zutaten noch etwas ziehen, damit der Geschmack sich voll entfalten kann. Und dann unbedingt noch einmal abschmecken und gegebenenfalls nachwürzen.

