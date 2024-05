Serviere einen pikanten Harissa-Kartoffelsalat zum Grillen

Hach, guter, alter Kartoffelsalat! Wie lange begleitest du uns jetzt schon? Wir kennen dich seit unserer Kindheit, du hast große Runden beim Grillen, zu Weihnachten und anderen Feiereien satt und glücklich gemacht. Und tust es noch! Dabei bist du so herrlich vielfältig, dass wir deiner nie überdrüssig werden. Seit kurzem hast du uns als Harissa-Kartoffelsalat den Kopf verdreht. Mit deinem Feuer entfachst du unsere kulinarische Leidenschaft!

Feuriger Harissa-Kartoffelsalat: lecker auf dem Grillbuffet

Oh ja, feurig ist er, der Harissa-Kartoffelsalat! Der Klassiker kommt jetzt mit pikantem Update auf den Tisch. Ob als Festtagsschmaus oder Grillbeilage zu Fleisch und Gemüse, dieser Salat hat einen festen Platz auf dem Teller verdient.

Neben traditionellen Varianten mit Mayonnaise oder Essig und Öl bringt dieser Harissa-Kartoffelsalat neuen Schwung in die altbekannten Rezepte. Dank Harissa schmeckt er schön pikant. Je nachdem, wie viel man davon verwendet, kann man ihn milder oder schärfer würzen. Taste dich an deinen Wunschgeschmack am besten heran, indem du mit ein wenig Gewürzpaste startest und bei Bedarf einfach noch mehr dazu gibst.

Harissa besteht unter anderem aus Chili, Minze, Knoblauch, Koriandersamen und Salz. Es ist vor allem in der nordafrikanischen Küche bekannt. Aber auch hierzulande findet Harissa immer mehr Fans. Du kannst es als Paste oder Pulver verwenden und bekommst es mittlerweile in jedem gut sortierten Supermarkt.

Wusstest du, dass du Kartoffeln in der Mikrowelle kochen kannst? Wir verraten dir, wie das genau funktioniert. Auch spannend ist die Antwort auf die Frage, wofür sich festkochende Kartoffeln besonders gut eignen und durch welche Eigenschaften sie sich auszeichnen.

