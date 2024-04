Kartoffelgericht: warmer Kartoffelsalat, ein echter DDR-Klassiker

Wasche die Kartoffeln und koche sie in einem Topf mit Wasser ca. 25 Minuten, bis sie weich sind. Gieße anschließend das Wasser ab, lass die Kartoffeln kurz abkühlen, pelle die Schale ab und schneide die Kartoffeln in Scheiben.

Wasche die Kartoffeln und koche sie in einem Topf mit Wasser ca. 25 Minuten, bis sie weich sind. Gieße anschließend das Wasser ab, lass die Kartoffeln kurz abkühlen, pelle die Schale ab und schneide die Kartoffeln in Scheiben.