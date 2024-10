Kartoffelsalat mit Sellerie: ein Klassiker mit dem gewissen Etwas

Kartoffelsalat – allein das Wort lässt einem schon das Wasser im Mund zusammenlaufen. Egal ob als Hauptspeise oder Beilage zu Würstchen und Co., dieser Klassiker hat einen festen Platz in der deutschen Küche. Dieses Rezept für Kartoffelsalat mit Sellerie kommt gerade recht, wenn in deinem Kühlschrank mal wieder ein Bund Sellerie vor sich hin fröstelt und du ihn nun endlich verwenden willst. Denn das Gemüse gibt dem Klassiker einen frischen Crunch.

Kartoffelsalat mit Sellerie: einfaches Rezept

Sellerie ist oft der unscheinbare Held in vielen Gerichten – ob als Basis in Suppen, als Rohkost oder wie in diesem Fall als knackige Ergänzung zum cremigen Kartoffelsalat. Was viele nicht wissen: Sellerie ist ein wahres Nährstoffwunder! Mit nur wenigen Kalorien, aber einer Vielzahl an Vitaminen und Mineralstoffen wie Kalium und Vitamin K ist das Gemüse nicht nur ausgesprochen gesund, es fördert auch die Verdauung.

Durch seinen knackigen Biss und den leicht herben Geschmack bringt Sellerie eine spannende Textur und Frische in den Kartoffelsalat. Die Zubereitung des Kartoffelsalats mit Sellerie ist dabei ebenso unkompliziert wie befriedigend. Wähle am besten festkochende Kartoffeln, da sie ihre Form besser behalten. Koche sie etwa 20 Minuten, bis sie weich sind, lasse sie abkühlen und pelle sie dann.

Parallel dazu kümmerst du dich um die Eier, die du hart kochst, abschreckst, schälst und in kleine Würfel schneidest. Schneide den Sellerie in kleine Würfel. Auch Zwiebeln und Gewürzgurken dürfen nicht fehlen – diese verleihen dem Kartoffelsalat mit Sellerie die nötige Würze und Säure.

Für das Dressing verrührst du in einer kleinen Schüssel Mayonnaise, Senf, Essig, Zucker, Salz und Pfeffer, bis eine cremige Mischung entsteht, die die Kartoffeln, Sellerie und Co. perfekt umhüllt. Ein wenig abschmecken hilft, um sicherzugehen, dass der Kartoffelsalat mit Sellerie nicht zu sauer oder zu mild ist.

Hast du Lust auf noch mehr leckere Kartoffelsalat-Kombinationen? Dann probiere den Kartoffel-Gurken-Salat oder den Kartoffelsalat mit Kichererbsen. Oder wie wäre es mit einem leckeren Kartoffel-Thunfisch-Salat?