Kartoffelsalat und Würstchen sind ein echter deutscher Klassiker. In nicht in wenigen deutschen Haushalten kommt das Gericht zu Heiligabend auf den Tisch. Aber auch zur Grillsaison ist es ein beliebter Dauerbrenner. Wir verpacken den Salat heute mal etwas anders und schaffen mit unserem Kartoffelsalatkuchen einen echten Hingucker!

Kartoffelsalatkuchen: Wow-Effekt auf dem Grillbuffet

Ein klassischer Kartoffelsalat ist schon etwas Feines: Kartoffeln, Äpfel, Gewürzgurken und Zwiebeln werden mit cremiger Mayonnaise zu einer unheimlich leckeren Kaltspeise kombiniert, die im ganzen Jahr gut schmeckt.

Doch wir wären nicht Leckerschmecker, wenn wir nicht einen Schritt weiter gehen würden. Deshalb nehmen wir das traditionelle Rezept für Kartoffelsalat mit Würstchen und erschaffen daraus eine ganz neue Kreation: Den Kartoffelsalatkuchen, der hinreißend schmeckt und köstlich aussieht.

Klar, so ein Kartoffelsalatkuchen ist nichts für jeden Tag. Dafür ist er etwas, der bestimmt jedes Event oder Buffet aufwertet, auf dem er serviert wird. Herkömmliche Kartoffelsalate können einpacken!

Wir bei Leckerschmecker lieben es, klassischen Gerichten ein neues Gewand zu geben. In unserer Küche haben wir so schon den ein oder anderen Augenschmaus geschaffen. Probiere so auch unseren kalten Hund als Vulkan, unseren XXL-Cookie mit Vanillepudding gefüllt oder eines unserer sieben kreativen Burger-Rezepte.

Kartoffelsalatkuchen 4.72 ( 7 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 45 Minuten Min. Portionen 1 Kuchen Kochutensilien (26 cm Durchmesser, z.B. hier 🛒 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x 800 g gekochte Kartoffeln

150 g Äpfel

100 g Gewürzgurken

1 rote gewürfelte Zwiebel

120 g Frischkäse

75 g Mayonnaise

Salz Pfeffer Für den Belag: 4 in Scheiben geschnittene Gewürzgurken Für den Rand: 7 Wiener Würstchen Für die Dekoration: 1/2 Apfel

Blattpetersilie Zubereitung Schneide zuerst die Kartoffeln klein und gib sie in eine große Schüssel. Anschließend machst du das Gleiche mit dem Apfel, den Gewürzgurken und der roten Zwiebel. Mische alle Zutaten mit einem großen Löffel. Auf den Mix gibst du noch den Frischkäse und die Mayonnaise und würzt zum Schluss mit Pfeffer und Salz. Vermische nun alles noch einmal gründlich miteinander.

Anschließend stellst du eine Springform ohne Boden auf eine Kuchenplatte. Gib das Kartoffelgemisch hinein, streiche es glatt und belege es spiralförmig mit den Gurkenscheiben.

Dann stellst du alles für 2 Stunden in den Kühlschrank und entfernst danach den Springformring.

Im Folgenden halbierst du die Würstchen einmal quer und einmal längs und ordnest sie als Stifte ringsherum um den Kartoffelsalatring an.

Halbiere nun die Apfelhälfte und schneide sie in so feine Scheiben wie möglich. Mit ein bisschen Geschick kannst du daraus eine wunderschöne Rose basteln.

Zum Schluss ordnest du die Petersilie als Kreis in der Mitte der Torte an und platzierst als i-Tüpfelchen die Apfelrose in der Mitte.

Kleines Extra: Unser Kartoffelsalatkuchen hat es sogar als Star-Gast zu Ellen Degeneres geschafft:

