Kartoffelsotto mit Lauch: cremiges One-Pot-Rezept

Hast du schon einmal ein Kartoffelsotto gegessen? Wenn dir dieses Gericht bisher nicht untergekommen bist und du dir nicht so recht vorstellen kannst, was sich dahinter verbirgt, dann lies jetzt unbedingt weiter. Denn es könnte dein neues Lieblingsessen werden!

Cremiges Kartoffelsotto: neue Rezept-Idee

Vielleicht ahnst du es schon: Das Kartoffelsotto ist an ein klassisches italienisches Risotto angelehnt. Aber viele Ähnlichkeiten gibt es nicht. Das Wichtigste und ein klarer Pluspunkt des Gerichts: Alles wird in einem Topf gekocht. Das spart Abwasch und Nerven. Noch eine Übereinstimmung, die nicht unerwähnt bleiben sollte: Ebenso wie ein Risotto ist ein Kartoffelsotto unglaublich cremig. Na, bist du schon neugierig geworden?

Für die Zubereitung benötigst du natürlich zunächst Kartoffeln. Diese musst du schälen und in kleine Würfel schneiden, je kleiner, desto besser.

Für würzigen Geschmack sorgt eine Stange Lauch oder Porree, die du gut waschen solltest. Halbiere sie dafür am besten und wasche auch die Zwischenräume der Blattschichten, denn hier verbirgt sich gern jede Menge Schmutz. Schneide den Porree anschließend ebenfalls schön klein. Auch Knoblauch wird fein gehackt.

Nun musst du die Gemüsesorten anbraten, mit einem Schluck Weißwein ablöschen und dann in Brühe so lange köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich sind. Anschließend rührst du Sahne unter, die das Kartoffelsotto so schön cremig macht. Abgeschmeckt wird klassisch mit Salz und Pfeffer, aber auch mit frisch geriebener Muskatnuss. Diese ist ein echter Klassiker zum Würzen von Kartoffelgerichten.

Gut zu wissen: Wusstest du, dass du Kartoffeln in der Mikrowelle kochen kannst? Darin geht’s besonders schnell und leicht. Diesen und weitere Tipps rund um die beliebten Knollen verraten wir dir in unserem Leckerwissen.

Verfeinere das Kartoffelsotto nach Belieben mit weiteren Zutaten wie Paprika oder Spargel. Auch frisch gehackte Petersilie, die du abschließend unterrührst, schmeckt super darin.

Mit Kartoffeln könnten wir täglich kochen! Die Erdäpfel sind ein echter Liebling in unseren Küchen. Parmesan-Kartoffeln und Paprika-Kartoffeln sind eine knusprige Beilage, die wir nicht mehr missen möchten. Soll es noch ein One-Pot-Gericht sein, gefällt dir bestimmt diese Kohlrabi-Kartoffel-Suppe. Womit startest du?