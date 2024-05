Keksteig zum Löffeln: Da freut sich dein inneres Kind

Mmh, Keksteig! Wer nascht nicht gerne von rohem Teig, bevor dieser in den Ofen wandert? Kein Wunder, dass Keksteig zum Löffeln bei uns in der Redaktion schnell zum Lieblingssnack fungiert ist. Er ist super einfach zubereitet, unfassbar lecker und das innere Kind freut sich. Ganz ohne Bauchschmerzen oder schlechtes Gewissen, dass nicht genug Teig zum Backen übrig bleibt!

Keksteig zum Löffeln: löffelweise gute Laune

Wie oft standen wir schon neben der Oma, dem Vater oder sonst einem älteren Familienmitglied, das fleißig am Backen war, nur um den Kochlöffel ablecken zu dürfen oder die Schale auszuschlecken? Roher Teig hat einfach einen Reiz, der sich nicht verleugnen lässt. Na gut, das Ergebnis war oftmals Bauchweh, aber das nahmen wir gerne in Kauf. Was aber, wenn wir dir jetzt verraten, dass du ganz ohne Bauchweh so viel Keksteig zum Löffeln essen kannst, wie du nur magst?

Warum bekommt man eigentlich Bauchweh von rohem Teig? Lange standen Eier im verdacht, verantwortlich dafür zu sein. Das ist jedoch ein Aberglaube, denn nur in den seltensten Fällen sind tatsächlich die Eier die Keimschleudern. Backpulver ist eine andere Vermutung, denn dieses sorgt für viel Luft im Bauch. Der häufigste Auslöser ist jedoch ein unscheinbarer: rohes Mehl. Rohes Mehl zu essen kann richtig gefährlich werden. Denn schon durch Verunreinigungen auf dem Feld kann es passieren, dass sich Bakterien wie zum Beispiel E.coli auf dem Getreide breit machen.

Das Mehl für deinen Keksteig zum Löffeln solltest du also auf mindestens 70 Grad erhitzen, um potentielle Erreger abzutöten. Tust du dies, erhältst du einen Teig, der kein Bauchweh macht und sich einfach wunderbar wegnaschen lässt. Du kannst die Schokotröpfchen im Teig übrigens auch problemlos durch andere Zutaten deiner Wahl ersetzen. So geben gefriergetrocknete Früchte wie Himbeeren, weiße Schokolade, Karamellbonbons oder auch gehackte Kaffeebohnen deinem Cookie Dough ganz besonders leckere Noten.

Du liebst Keksteig zum Löffeln und möchtest ihn noch weiter verfeinern? Dann nutze ihn doch als Basis für leckere Cake Pops oder verarbeite ihn in einem Erdnussbutterkuchen mit Keksteig. Du magst Kekse doch lieber klassisch gebacken? Dann widme dich unseren Himbeer-Cookies!