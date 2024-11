Kichererbsen-Grünkohl-Eintopf: heimisches Wintergemüse, lecker zubereitet

Die kühlen Temperaturen sind nicht nur fürs Gemüt eine Herausforderung, auch für unser Immunsystem. Deshalb gilt das Gebot der Stunde, neben all den vorweihnachtlichen Naschereien auch genug Vitaminreiches zu und zu nehmen. Wie wäre es da mit einem wärmenden Kichererbsen-Grünkohl-Eintopf? Der ist genau das Richtige.

Kichererbsen-Grünkohl-Eintopf: unkompliziertes Rezept

Grünkohl hat in den letzten Jahren einen wahren Boom erlebt. Kein Wunder, denn die krausen Blätter strotzen nur so vor Nährstoffen! Reich an Vitamin C, Vitamin K, Kalzium und Antioxidantien, ist das heimische Wintergemüse eine echte Powerpflanze. Wusstest du, dass Grünkohl besser schmeckt, nachdem er Frost abbekommen hat? Die Kälte mildert die Bitterstoffe und macht die Blätter zarter – perfekt für unseren Eintopf!

Die Zubereitung dieses Kichererbsen-Grünkohl-Eintopfs ist unkompliziert. Dünste zunächst Zwiebeln, Knoblauch, Möhren und Sellerie im Topf mit etwas Olivenöl an. Gewürze wie Paprikapulver und Kreuzkümmel runden den Eintopf geschmacklich ab. Wer es scharf mag, kann auch Chiliflocken hinzufügen. Anschließend kommen stückige Tomaten und eine gute Portion Gemüsebrühe dazu. Der Grünkohl kommt erst danach in den Topf, damit er nicht verkocht, sondern seine leichte Bissfestigkeit behält. Kichererbsen liefern eine Extraportion pflanzliches Eiweiß, das lange satt macht. Zum Schluss kommt ein Spritzer Zitronensaft dazu. Perfekt!

Dieser Kichererbsen-Grünkohl-Eintopf schmeckt als Hauptgericht mit frischem Baguette oder Reis. Du kannst ihn auch wunderbar für mehrere Tage vorbereiten, denn wie die meisten Eintöpfe schmeckt er am nächsten Tag sogar noch aromatischer. Wer auf Fleisch nicht verzichten mag, kann den Eintopf mit ein paar Würsten ergänzen. Hier kommen alle auf ihre Kosten!

Ein deftiger Bolognese-Eintopf oder ein rustikaler Bauerntopf mit Rosenkohl und Hackfleisch sorgen ebenfalls für die nötige Wärme im Bauch an kalten Tagen. Dieser vegetarische Gemüseeintopf mit Nudeln schmeckt ebenfalls hervorragend!