Kichererbsen-Möhren-Suppe: goldenes Kraftpaket

Diese Kichererbsen-Möhren-Suppe ist der perfekte Beweis dafür, dass gesund und lecker wunderbar zusammenpassen. Kichererbsen liefern hochwertiges pflanzliches Eiweiß, sättigende Ballaststoffe und wertvolle Mineralstoffe – sie sind also wahre Kraftpakete! Möhren wiederum stecken voller Beta-Carotin, das unser Körper in Vitamin A umwandelt – perfekt für Haut, Augen und Immunsystem. Das Beste? Dieses Rezept ist supereinfach, benötigt nur wenige Zutaten und lässt sich wunderbar vorbereiten. Also ran an den Topf!

Veganes Suppenglück: So kochst du eine Kichererbsen-Möhren-Suppe

Beginne mit den Möhren und dem restlichen Gemüse. Schäle alles und schneide die Möhren in kleine Würfel. Die Zwiebel, den Knoblauch sowie die Petersilie hackst du fein. Danach presst du den Saft der Zitrone aus. Die Kichererbsen gießt du in ein Sieb und spülst sie kurz mit Wasser ab. Im Anschluss kannst du in einem großen Topf eine gute Menge Öl erhitzen und alles miteinander für einige Minuten andünsten. Würze mit Salz, Chiliflocken und Kreuzkümmel, bevor du mit Gemüsebrühe ablöschst und alles für zehn bis fünfzehn Minuten zugedeckt köcheln lässt.

Dann kannst du die Kichererbsen-Möhren-Suppe auch schon fein pürieren. Gib sie dazu entweder in einen Mixer oder verwende einen Pürierstab. Schmecke im Nachgang nochmal mit Salz, Pfeffer, etwas Zucker und Zitronensaft ab. Nun kannst du die fertige Kichererbsen-Möhren-Suppe in kleinen Suppenschüsseln 🛒 servieren. Toppe das Ganze mit ein paar zusätzlichen Kichererbsen, träufele etwas Olivenöl darüber und garniere mit frischer Petersilie. Lass dir die Suppe am besten mit warmem Fladenbrot schmecken. Guten Appetit!

Kichererbsen-Möhren-Suppe
Zubereitungszeit 35 Minuten
Portionen 4
Zutaten
300 g Möhren

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1/2 Bund Petersilie

1 Zitrone

2 Dosen Kichererbsen

150 ml Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Chiliflocken

1 TL Kreuzkümmel gemahlen

800 ml Gemüsebrühe

1/4 TL Zucker Zubereitung Schäle die Möhren, Zwiebeln und Knoblauch. Schneide die Möhren in kleine Würfel und hacke die Zwiebeln, den Knoblauch und die Petersilie fein. Presse den Saft der Zitrone aus. Gieße die Kichererbsen in ein Sieb und spüle sie mit Wasser ab. Hebe etwa 4-6 EL Kichererbsen für später zum Garnieren auf.

Erhitze 6 EL Öl in einem großen Topf und dünste alles darin an. Würze mit Salz, Chiliflocken und Kreuzkümmel. Lösche mit Gemüsebrühe ab und lass das Ganze zugedeckt für 10-15 Minuten köcheln, bis die Möhren weich sind.

Püriere die Suppe mit dem Pürierstab fein. Schmecke mit Salz, Pfeffer, etwas Zucker sowie Zitronensaft ab.

Gib die Kichererbsen-Möhren-Suppe in Schüsseln, bestreue sie mit einigen Kichererbsen sowie frischer Petersilie und träufele jeweils 1 EL Olivenöl darüber. Serviere die Suppe mit warmem Fladenbrot.

