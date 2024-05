Kichererbsen-Pfannkuchen für ein Frühstück voller Proteine

Ein gutes Frühstück muss nicht süß sein. Manchmal braucht es einfach etwas richtig deftiges, um einen Tag so produktiv wie möglich zu starten. Kichererbsen-Pfannkuchen sind an solchen Tagen genau die richtige Wahl. Der nussige Geschmack derHülsenfrüchte passt perfekt zu allen möglichen Belägen und Dips und die Pfannkuchen stecken voller Proteine. Auf geht’s!

Kichererbsen-Pfannkuchen: deftiger Genuss mit Eiweiß

Pfannkuchen waren immer mein absolutes Horrorgericht. Eine ganze Ausbildung zur Köchin und mir sind noch nie akzeptable Pfannkuchen gelungen. Naja, zumindest keine herkömmlichen. Kichererbsen-Pfannkuchen dagegen gelingen mir perfekt. Woran das liegt, kann ich nicht beantworten. Seit ich allerdings realisiert habe, dass die Pfannkuchen so gut werden, esse ich sie mehrmals die Woche zum Frühstück. Sie sind wirklich so gut!

Kichererbsen-Pfannkuchen bestehen im Wesentlichen aus Kichererbsenmehl. Dieses ist gutenfrei und eignet sich auch für Menschen, die unter Glutenunverträglichkeiten leiden. Dazu schmeckt es nussig und ist richtig gesund. Kichererbsen sind Hülsenfrüchte, die reich an Ballaststoffen und sehr proteinhaltig sind. Außerdem liefern sie wichtige Mineralstoffe wie Eisen und Kalzium. Sie machen lange satt und eignen sich besonders gut für Menschen, die eine Diät halten.

Geschmacklich sind die Kichererbsen-Pfannkuchen deftig und eignen sich somit perfekt für ein herzhaftes Frühstück. Mische gehackte Kräuter unter den Teig oder serviere sie mit Käse, Frischkäse oder Gemüseaufstrichen. Willst du es dir nicht nehmen lassen, morgens süß zu essen (was vollkommen okay ist), dann kannst du natürlich trotzdem etwas Zucker oder eine Alternative untermischen. Die Pfannkuchen lassen sich auch gut vorbereiten, um sie beispielsweise am nächsten Tag herzhaft gefüllt mit ins Büro zu nehmen. Lass deiner Kreativität freien Lauf!

Suchst du nach mehr leckeren, deftigen Pfannkuchen-Ideen! Dann backe gleich im Anschluss unsere Kartoffel-Pfannkuchen oder, saisonal passend, eine Spargel-Galette. Auch Süßkartoffel-Pancakes sind ein echter Genuss.