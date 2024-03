Kartoffeln zum Frühstück: Süßkartoffel-Pancakes

Hättest du beim Wort Süßkartoffeln gleich an Pancakes gedacht? Zugegeben, die Verbindung erscheint auf den ersten Blick ungewöhnlich. Das Ergebnis ist aber ein mehr als leckeres Frühstück, das du unbedingt ausprobieren solltest. Erst recht, wenn du Pancakes liebst. So werden die Süßkartoffel-Pancakes zubereitet.

Pancake-Frühstück mit Süßkartoffel

Nicht nur unsere heimische Kartoffel kann als Zutat für zahllose Gerichte verwendet werden, auch die Süßkartoffel hat sich als kulinarisches Multitalent längst einen Namen gemacht. Ein Volltreffer ist die Süßkartoffel als Pancake. Dazu muss die Kartoffel vor dem Zubereiten der Pancakes allerdings erst im Ofen weich gebacken werden. Anschließend löffelst du das Fruchtfleisch heraus und mischst es mit mit den Eiern. Mit Mehl, Zucker, Backpulver und Salz wird daraus dann der Pancake-Teig, den du in etwas Öl portionsweise in der Pfanne bäckst. Damit die Pancakes nach dem Backen in der Pfanne bis zum Servieren warm bleiben, kannst du sie auf einem Teller im Backofen bei niedriger Temperatur warm halten. Und auch wenn das Zubereiten dieser Pancakes durch das Backen der Kartoffel etwas länger dauert, wirst du dafür mit einem einzigartigen Geschmackserlebnis belohnt.

Ob süß oder herzhaft, mit Buttermilch oder Banane – Pancakes gibt es in zig Varianten aus den unterschiedlichsten Zutaten. Warum also nicht auch mit Süßkartoffeln? Die verleihen den amerikanischen Pfannkuchen eine leicht orangefarbene Note und bringen von Natur aus ein süßes Aroma mit. Besonders gut harmonisiert der an Möhren erinnernde Geschmack der Süßkartoffel in den Pancakes mit Nüssen, Blaubeeren und Ahornsirup. Andere Früchte wie Bananen oder Erdbeeren und Nüsse passen trotzdem dazu. Auch Honig oder einfach nur etwas Butter sind leckere Begleiter zu den Süßkartoffel-Pancakes.

