Kichererbsen und Schokolade? Ja, das schmeckt

Dass Kichererbsen mehr können als Hummus, zeigen neue Rezepte zunehmend häufig. Die Hülsenfrüchte, die hierzulande höchstens mal in einem Eintopf vorkamen, finden ihren Weg nun auch in andere Gefilde – zum Beispiel Süßigkeiten, wie diese Kichererbsen-Schokolade. Klingt erstmal verrückt? Vielleicht. Aber manchmal lohnt es sich, einer vermeintlichen Schnapsidee eine Chance zu geben. Besonders, wenn es sich um knusprige Kichererbsen in knackiger Schokolade handelt. Hier ist das Rezept.

So lecker schmeckt Kichererbsen-Schokolade

Kichererbsen-Schokolade orientiert sich an einem Trend, der seit einiger Zeit seine Bahnen durch die Sozialen Medien zieht: Chocolate Bark, also „Schokoladen-Rinde“ nennt sich dieser Trend. Er bezeichnet meist Superfood-Zutaten, die mit dunkler Schokolade übergossen, gekühlt und dann in unregelmäßige Stücke gebrochen wird. Dabei geht es oftmals darum, gesunde Zutaten attraktiver zu gestalten.

Im Falle von Kichererbsen-Schokolade sind das protein- und ballaststoffreiche Hülsenfrüchte, die wir im Ofen zunächst knusprig rösten. Danach verleiht ihnen eine Mischung aus Zimt, Salz und Chili ein spannendes Aroma. Kombiniert mit Zartbitterschokolade ergibt sich ein Snack, der sich sehen lassen kann – etwas, das du so garantiert noch nie gegessen hast.

Die Welt der Süßigkeiten entwickelt sich immer mehr weg von klassischen Gummibärchen und Keksen. Zunehmend mehr Menschen probieren sich durch kreative Snacks, suchen nach pflanzlichen Alternativen zu klassischen Süßigkeiten oder wollen schlicht mal etwas anderes als die gewohnte Tafel Vollmilchschokolade aus dem Supermarkt. Kichererbsen-Schokolade ist dabei nicht nur ein Hingucker, sondern zeigt, wie gut sich Süßes und Herzhaftes ergänzen können.

Möchtest du dem Ganzen noch eine extra Krone aufsetzen, kannst du gehackte Nüsse oder karamellisierte Zwiebeln unter die Kichererbsen mischen. Wenn nicht, ist das auch kein Problem, denn auch pur überzeugt die Kichererbsen-Schokolade mit Textur und Tiefe.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Mehr Snacks gefällig, die man fast als „gesund“ bezeichnen könnte? Immer her damit! Dann mach auch mal Bananen-Himbeer-Riegel ohne Zucker, mach Zucchini-Chips selbst oder genieße Apfel-Energy-Balls.

Kichererbsen-Schokolade Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Kühlzeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose Kichererbsen ca. 240 g Abtropfgewicht

1 EL Öl z. B. Raps- oder Kokosöl

1/2 TL Zimt

1 Prise Salz

1 Prise Chiliflocken optional

200 g Zartbitterschokolade z.B. als Drops, gibt es hier 🛒 Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Umluft vor. Spüle die Kichererbsen gründlich ab, lasse sie gut abtropfen und tupfe sie mit einem Küchentuch trocken.

Vermenge die Kichererbsen mit dem Öl, Zimt, Salz und, wenn du magst, etwas Chili.

Verteile sie auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech und röste sie im Ofen für etwa 35-40 Minuten, bis sie goldbraun und richtig knusprig sind. Rühre sie zwischendurch einmal um und lass sie danach vollständig auskühlen.

Schmelze die Zartbitterschokolade im Wasserbad. Gib die gerösteten Kichererbsen unter die flüssige Schokolade und rühre alles gut durch.

Verteile die Masse auf einem Backpapier, streiche sie flach aus und lass die Kichererbsen-Schokolade im Kühlschrank etwa 20 Minuten auskühlen, bis sie fest ist.

Brich sie in Stücke.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.